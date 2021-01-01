زيادة على سعر جيب جراند شيروكي في السوق المحلي

أعلنت جيب مصر مؤخرا عن تقديم زيادة على سعر سيارتها جيب جراند شيروكي 2022 المتاحة بالسوق المحلي، حيث بلغت هذه الزيادة 300 ألف جنيه، وبذلك أصبح سعر السيارة كالتالي:
- فئة واحدة من 2 مليون و150 ألف جنيه إلى 2 مليون و450 ألف جنيه (زيادة 300 ألف جنيه).
جدير بالذكر أن هذا الموديل المتاح محليا من جيب جراند شيروكي يحمل محرك 8 أسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 5700 سي سي، وبقوة 360 حصان و520 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوته للعجلات الأربعة للسيارة (خاصية الدفع الرباعي).
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