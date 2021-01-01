تعرف على رينو إسبيس 2024 الجديدة كلياً بسبعة مقاعد



رينو إسبيس 2024 رينو إسبيس 2024

تستعد العلامة الفرنسية رينو للكشف عن موديل إسبيس الجديد في ربيع 2023، وكشفت الشركة عن بعض المعلومات التشويقية مع فيديو يظهر بعض التفاصيل التصميمية لسيارة الدفع الرباعي الجديدة كلياً من رينو، لذلك سوف نقدم لكم كل ما نعرفه عن رينو إسبيس 2024 الجديدة كلياً قبل الكشف الرسمي.



كشفت رينو في الفيديو والصور التشويقية عن جزء بسيط من خلفية إسبيس الجديدة كلياً، والتي تتشابه مع تصميم رينو أوسترال الجديدة كلياً المكشوف عنها مؤخراً لذلك تشير بعض التوقعات إلى أن تحصل على تصميم مماثل للكروس أوفر الجديدة، ولكن مع قاعدة عجلات أطول مع خيارات بخمس أو سبع مقاعد للداخلية.



أعلنت رينو أن إسبيس سوف تقدم بطول يبلغ 4.72 متر مما يجعلها أطول بنحو 21 سم من رينو أوسترال، مع المزيد من المساحات الداخلية لصف إضافي من المقاعد، ومن المتوقع أن تقدم بصندوق أمتعة بسعة تتجاوز 500 لتر عند طي الصف الثالث من المقاعد.

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تشير التوقعات إلى إطلاق إسبيس بنفس التصميم الداخلي الخاص برينو أوسترال حيث تحصل على لوحة عدادات رقمية بقياس 12.3 إنش مع شاشة وسيطة طولية بقياس 12 إنش لنظام المعلومات الترفيهية، بالإضافة إلى شاشة عرض على الزجاج الأمامي بقياس 9.3 إنش، مع حصولها على المزيد من المساحات التخزينية الداخلية.لم توضح رينو أي معلومات عن منظومة الحركة في رينو إسبيس، ولكن نظراً لكثرة التشابه مع طراز أوسترال من المتوقع أن تقدم بنفس الخيارات الخاصة بمنظومة الحركة، والتي تأتي بمحرك سعة 1.3 مع نظام هجين معتدل لتولد المنظومة مجتمعة بقوة 140 حصان، أو بنسخة تعتمد على محرك ثلاثي الأسطوانات بسعة 1.2 لتر يتصل مع نظام هجين بقوة إجمالية 200 حصان.