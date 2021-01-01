تعرف على رينو إسبيس 2024 الجديدة كلياً بسبعة مقاعد

تستعد العلامة الفرنسية رينو للكشف عن موديل إسبيس الجديد في ربيع 2023، وكشفت الشركة عن بعض المعلومات التشويقية مع فيديو يظهر بعض التفاصيل التصميمية لسيارة الدفع الرباعي الجديدة كلياً من رينو، لذلك سوف نقدم لكم كل ما نعرفه عن رينو إسبيس 2024 الجديدة كلياً قبل الكشف الرسمي.
كشفت رينو في الفيديو والصور التشويقية عن جزء بسيط من خلفية إسبيس الجديدة كلياً، والتي تتشابه مع تصميم رينو أوسترال الجديدة كلياً المكشوف عنها مؤخراً لذلك تشير بعض التوقعات إلى أن تحصل على تصميم مماثل للكروس أوفر الجديدة، ولكن مع قاعدة عجلات أطول مع خيارات بخمس أو سبع مقاعد للداخلية.
أعلنت رينو أن إسبيس سوف تقدم بطول يبلغ 4.72 متر مما يجعلها أطول بنحو 21 سم من رينو أوسترال، مع المزيد من المساحات الداخلية لصف إضافي من المقاعد، ومن المتوقع أن تقدم بصندوق أمتعة بسعة تتجاوز 500 لتر عند طي الصف الثالث من المقاعد.
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