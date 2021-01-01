تظهر هوندا انسباير 2024 الجيل الجديد كلياً في تسريبات صينية



هوندا انسباير 2024 هوندا انسباير 2024

تقدم هوندا نسخة صينية لموديل اكورد ولكن باسم مختلف، “انسباير”، كما توفرت السيارة لأعوام طويلة بهذا الاسم في اليابان قبل توقف استخدام الاسم هناك مؤخراً.



وظهرت تسريبات للجيل الجديد كلياً من موديل انسباير من وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، توضح مشاركة انسباير الجديدة لمعظم عناصر تصميمها مع موديل اكورد، ولكن مع اختلافات بارزة في شكل المقدمة والخلفية.



أهم ما يميز هوندا انسباير عن اكورد

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هوندا انسباير 2024 الجيل الجديد كلياً يظهر في تسريبات صينية 9وتستمر هوندا انسباير 2024 بنفس المصابيح الأمامية الضيقة بتقنية LED في موديل اكورد، ولكن تتميز بشبكها الأمامي المختلف، والمصد الأمامي الجديد، بفتحات تهوية مشابهة في التصميم لموديل سيفيك.كما حصلت انسباير على مصابيح خلفية أضيق من مصابيح اكورد، بدون الزخرفات بين هذه المصابيح، وتتميز انسباير كذلك بمصد خلفي جديد، ومشتت هواء خلفي بتصميم رياضي، وجناح صغير فوق صندوق الأمتعة.هوندا انسباير 2024 الجيل الجديد كلياً يظهر في تسريبات صينية 10لا نرى اختلافات أخرى بارزة في التصميم الجمالي بين انسباير واكورد، مع مشاركة نفس الأبواب والتصميم الجانبي والهيكل الخارجي العام، وبالنسبة للأبعاد فنعلم أن انسباير 2024 يبلغ ارتفاعها 57 إنش وعرضها 73.3 إنش وطولها 196 إنش، ما يجعلها أطول بـ 0.4 إنش من موديل اكورد، بسبب المصدات الجديدة.محرك 1.5 لتر توربوويعتمد الجيل الجديد من هوندا انسباير على محرك 4 سلندر 1.5 لتر توربو بدون تقنيات هايبرد بقوة 192 حصان، متصل بناقل حركة سي في تي ونظام دفع أمامي، مع العلم أنه هو نفسه المحرك المستخدم في معظم موديلات هوندا الصينية من إنتاج شركة دونغ فينغ.وسيتم الكشف عن باقي مواصفان انسباير الجديدة كلياً مع اقتراب موعد تدشينها وتقديمها في السوق الصيني.