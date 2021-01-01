تنكشف شيفروليه افيو 2024 رسمياً بطرازي السيدان والهاتشباك



شيفروليه افيو شيفروليه افيو

أعلنت شركة شيفروليه في نهاية عام 2022 عن إطلاق جيل جديد من طراز افيو في المكسيك في الربع الأول من عام 2023، لنشاهد الآن الكشف الرسمي عن شيفروليه افيو موديل 2024 الجديدة كلياً بإصدار هاتشباك وإصدار سيدان.



منظومة الحركة في شيفروليه افيو 2024

تقدم شيفروليه افيو موديل 2024 الجديدة بمحرك رباعي الأسطوانات بسعة 1.5 لتر، يولد قوة 98 حصان مع 142 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة يدوي من 6 سرعات أو بناقل حركة أوتوماتيكي متغير من نوع CVT، مع نظام الدفع الأمامي للعجلات.



شيفروليه افيو 2024 تنكشف رسمياً بطرازي السيدان والهاتشباك 2

تصميم شيفروليه افيو 2024

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تظهر شيفروليه افيو 2024 الجديدة كلياً بتصميم خارجي حديث مع مصابيح أمامية هالوجين مزودة بإضاءة نهارية LED، مع العديد من اللمسات من الكروم واللون الأسود اللامع، ونشاهد الخطوط التصميمة الانسيابية وصولاً للمقطع الخلفي حيث تحصل النسخة السيدان والهاتشباك على مصابيح خلفي LED، مع منافذ عادم ثنائية مزيفة للنسخة السيدان.مواصفات شيفروليه افيو 2024نشاهد الداخلية بتصميم حديث مع شاشة وسطية بقياس 8 إنش لنظام المعلومات الترفيهية والتي تدعم أنظمة ربط الهواتف الذكية المتعددة، مع نظام صوتي من 4 سماعات، ومكيف هواء أوتوماتيكي.تأتي افيو 2024 بأنظمة أمن وسلامة متعددة حيث تحصل على 6 وسائد هوائية لحماية الركاب، ونظام منع انغلاق المكابح، وتنبيه حزام الأمان للمقاعد الأمامية والخلفية، ومستشعرات وكاميرا خلفية لركن السيارة، ونظام مراقبة ضغط الإطارات.سوف تقدم شيفروليه افيو موديل 2024 بالسوق المكسيكي في وقت لاحق من العام الحالي، ولم تكشف الشركة عن الأسعار بالوقت الحالي.