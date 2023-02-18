سعر الذهب في مصر اليوم السبت 18-2-2023



سعر الذهب سعر الذهب

سجل سعر الذهب اليوم السبت 18-2-2023، استقرارًا في بداية التعاملات بالصاغة المصرية، ليبقى عند مستوى 1690 جنيهًا لجرام عيار 21.



سعر الذهب اليوم في مصر

ويرصد القاهرة 24، سعر الذهب في مصر اليوم السبت، وهو كالتالي:



سعر الذهب عيار 24 في مصر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24، وهو العيار الأكثر انتشارًا في دول الخليج، عند 1931 جنيها.

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