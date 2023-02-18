أسعار العملات فى مصر اليوم السبت 18-2-2023 مقابل الجنيه المصري



أسعار العملات أسعار العملات

حققت أسعار العملات اليوم السبت 18-2-2023 مقابل الجنيه المصري استقرارًا في ثاني أيام العطلة الأسبوعية للجهاز المصرفي المصري، وترصد جريدة المال في تقريرها اليومي أسعار صرف 6 عملات عربية وأجنبية أمام العملة المصرية وهي عملات: «الدولار الأمريكي، اليورو الأوروبي، الجنيه الإسترليني، الريال السعودي، الدينار الكويتي، الدرهم الإماراتي»، في 14 بنكًا يعمل في مصر، ووفق متوسط أسعار العملات في البنك المركزي المصري.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 36.76 جنيه للشراء، 36.89 للبيع.



سعر اليورو اليوم: 32.65 جنيه للشراء، 32.77 للبيع.

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