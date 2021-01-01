«الترمس».. كيف يمكن أن يساعدك في فقدان الوزن؟



الترمس الترمس

تقدم بذور الترمس أحد أفراد عائلة البقوليات -وتسمى أحيانًا الترمس أو حبوب الترمس- إضافة صحية إلى نظامك الغذائي، ويمكنك استهلاكها بمفردها أو استخدام حبوب الترمس المجففة كبديل للدقيق. يضيف تناولها قيمة غذائية لنظامك الغذائي لأنها مليئة بالألياف والبروتين وفيتامينات ب المعقدة والمعادن الأساسية. لكن يجب أن تتجنبه إذا كنت تعاني من حساسية تجاه الفول السوداني، لأنها قد تؤدي إلى رد فعل تحسسي



وبحسب موقع thelupinco، يمكن أن يساعد الترمس في فقدان الوزن، من خلال محتوياته الجيدة للتحكم في الوزن، والتي نستعرضها في التقرير التالي.



1. البروتين

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يحتوي الترمس على كميات عالية من البروتين (40?)، المغذيات الكبيرة المعروفة باسم اللبنات الأساسية لجسم الإنسان. يساعدك على بناء كتلة العضلات والقوة الضرورية لممارسة الرياضة. أكثر من ذلك، يساعدك البروتين عند هذا المستوى البالغ 40 جرامًا لكل 100 جرام في الحفاظ على وزن صحي لأنه يوفر شبعًا مستدامًا، بالإضافة إلى تقليل الرغبة الشديدة في تناول السعرات الحرارية بشكل عام.2. الأليافالألياف هي عنصر غذائي حيوي آخر موجود في الترمس (38?) لإدارة الوزن. تمامًا مثل البروتين ، فهو يساعد أيضًا على الشعور بالشبع بسرعة ولفترة أطول ويقلل من شهيتك وتناول السعرات الحرارية. علاوة على ذلك ، فإن الأطعمة الغنية بالألياف مثل الترمس مفيدة أيضًا لصحة الأمعاء. يساعد في علاج الإمساك وتخفيف حركة الأمعاء والوقاية من مشاكل الجهاز الهضمي.3. الكربوهيدراتعلى الرغم من أن تناول الكربوهيدرات قد يؤدي إلى زيادة الوزن، إلا أن عدم تناول أي منها على الإطلاق قد يكون خطيرًا على صحتك. بدون الكربوهيدرات الكافية، لن يمتلك جسمك الطاقة التي يحتاجها ليحرق طوال اليوم. كما أنه يؤدي إلى آلام في المعدة ، وقلة النوم ، ونقص البوتاسيوم، واختلال توازن الفيتامينات، وأمراض القلب والأوعية الدموية ، وعدم انتظام ضربات القلب.4. الفيتامينات والمعادنيحتوي الترمس فيتامينات ب الضرورية لعملية التمثيل الغذائي الكاملة، والحديد الذي يعزز القدرة على التحمل البدني ويساعد على حرق الدهون ، والمغنيسيوم الذي يعزز طاقتك أثناء ممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي. وهما عاملان يجعلان فقدان الوزن أسرع وأسهل.تلك العناصر الغذائية المذكورة أعلاه تثبت بالتأكيد فوائد الترمس للتحكم في الوزن. ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن فقدان الوزن الزائد يتطلب أكثر من تناول الأطعمة المغذية مثل الترمس، بالإضافة إلى ذلك تحتاج أيضًا إلى ممارسة نشاط بدني أكثر، وشرب الكثير من الماء والحصول على قسط كافٍ من النوم.وإذا كان لديك حساسية من المكسرات، فاحرص على تناول الترمس لأن جزءًا من نفس عائلة الفول السوداني.