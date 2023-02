انخفاض أرباح شركة Arm China بأكثر من 90? عام 2022

صورة أرشيفية صورة أرشيفية

عانت شركة تكنولوجيا الرقائق، Arm China ، من انخفاض أرباحها بنسبة 90? العام الماضي، على الرغم من ارتفاع الإيرادات بأكثر من 30? خلال العام الأول الذي تولت فيه الإدارة التي عينتها SoftBank Group Corp المسؤولية، وفقًا لوثيقة مالية راجعتها رويترز.



وأفادت رويترز أن الشركة، التي تأسست في 2018 كمشروع مشترك مع شركة تكنولوجيا الرقائق البريطانية Arm Ltd، قامت بتسريح ما يقرب من 100 موظف الأسبوع الماضي، معظمهم من المهندسين، وتعمل تقنية Arm على تشغيل معظم الهواتف الذكية العالمية وتعتبر الشركة Apple Inc و Qualcomm Inc عملاء.



وكانت سوفت بنك قالت مطلع العام الماضي إنها تهدف إلى طرح شركة Arm Ltd للاكتتاب العام بحلول نهاية مارس، وقال الرئيس التنفيذي لشركة آرم الأسبوع الماضي لرويترز إنهم ملتزمين بإدراج أسهمها هذا العام.



وتعد Arm China هي الموزع الحصري لتكنولوجيا شرائح Arm في الصين وتقوم بتطوير وبيع تصميمات الرقائق الخاصة بها على أساس Arm، وهي تمثل 20? -25? من الإيرادات العالمية لشركة Arm Ltd، وفقًا لمصدرين مطلعين على الوضع.



وقال أحد المصادر إن انخفاض أرباح شركة Arm China لن يكون له تأثير مالي على Arm Ltd ، التي تأتي مدفوعات رسوم الامتياز والترخيص الخاصة بها قبل حساب الربح، وقال المصدران إن الشركة الصينية دفعت لشركة Arm في عام 2021 حوالي 500 مليون دولار، وليس من الواضح كم صنعت شركة Arm Ltd من الصين العام الماضي.



وانخفض صافي أرباح شركة Arm China إلى 3.2 مليون دولار العام الماضي من 79.2 مليون دولار في عام 2021 ، في حين نمت الإيرادات إلى ما يقرب من 890 مليون دولار العام الماضي من 665 مليون دولار في العام السابق ، وفقًا لبيان أرباح الشركة لعام 2022 غير المدقق ، الذي اطلعت عليه رويترز وأكده مصدر مستقل آخر.