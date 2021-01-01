بعد دخلهم خلسة ..طرد الوفد الإسرائيلي من قمة الاتحاد الأفريقي

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صورة الخبر: قمة الاتحاد الأفريقي
قمة الاتحاد الأفريقي

قام أمن قمة الاتحاد الافريقي بطرد الوفد الوفد الإسرائيلي الذي حضر من تل ابيب للمشاركة في قمة للاتحاد الافريقي، من قاعة القمة رغم تسلل الوفد الإسرائيلي خلسة مستعملا بطاقات دخول لأشخاص اخرين، الا ان أمن قمة الاتحاد الافريقي اكتشفتهم وقام بطردهم. بحسب مصادر صحفية لوكالة "معا" الفلسطينية.

وادعى الوفد الإسرائيلي، أن لديه دعوة لحضور جلسة افتتاح قمة الاتحاد الافريقي، لكن لم يتمكنوا من إثبات ذلك، وعلى أثرها قام أمن القاعة باجبارهم على الخروج وطردهم من القاعة.

وطرد الوفد الإسرائيلي يثبت ان إسرائيل لا تستطيع الادعاء انها نجحت في تحصيل العضوية المراقبة للاتحاد الافريقي على العكس عملية طرد الوفد الإسرائيلي يثبت ان دولة الاحتلال مرفوضة في الاتحاد الافريقي.

المصدر: وكالة "معا" الفلسطينية

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