تعرف على أنواع الوسائد واستخداماتها.. الريش للراحة والخيزران تمتص الرطوبة

تعتبر الوسادة هي السبيل الأول بعد المرتبة للشعور بالراحة والصحة والحصول على نوم هادئ، فللحصول على جسد صحي يجب الالتزام بالنوم 8 ساعات يوميا، ولكن لا يمكن للنوم أن يأتي بفوائده إلا إذا كانت وسائل النوم مريحة، وهناك الكثير من الوسائد التي يمكن الاختيار منها، حيث يعتقد البعض أن الأغلى سعرا هي الأنسب في كل الأوقات، وهذا الاعتقاد خطأ فلكل مخدة استخدام، لذا يستعرض اليوم السابع أنواع الوسادات وأستخداماتها حسب ما نشره موقع "casper"
وسادة الريش
هي وسادة مصنوعة من الريش الطبيعي، سواء الوز أو البط أو البجع، هي تعمل على دعم الرأس والرقبة، كما أنها عمرها طويل يفوق الخمس سنوات، وذات وزن خفيف ومريحه مناسبة لأصحاب آلام الرقبة.
الوسادة السفلية
هي نسخة صناعية من الوسادة الريش مصنوعة من البوليستر، والذي يجعلها ذات الملمس الناعم، وأكثر ما يميزها أنها سهلة التنظيف، وسعرها أقل من الريش الطبيعي.
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