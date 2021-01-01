تعرف على أنواع الوسائد واستخداماتها.. الريش للراحة والخيزران تمتص الرطوبة



الوسائد الوسائد

تعتبر الوسادة هي السبيل الأول بعد المرتبة للشعور بالراحة والصحة والحصول على نوم هادئ، فللحصول على جسد صحي يجب الالتزام بالنوم 8 ساعات يوميا، ولكن لا يمكن للنوم أن يأتي بفوائده إلا إذا كانت وسائل النوم مريحة، وهناك الكثير من الوسائد التي يمكن الاختيار منها، حيث يعتقد البعض أن الأغلى سعرا هي الأنسب في كل الأوقات، وهذا الاعتقاد خطأ فلكل مخدة استخدام، لذا يستعرض اليوم السابع أنواع الوسادات وأستخداماتها حسب ما نشره موقع "casper"



وسادة الريش

هي وسادة مصنوعة من الريش الطبيعي، سواء الوز أو البط أو البجع، هي تعمل على دعم الرأس والرقبة، كما أنها عمرها طويل يفوق الخمس سنوات، وذات وزن خفيف ومريحه مناسبة لأصحاب آلام الرقبة.



الوسادة السفلية

هي نسخة صناعية من الوسادة الريش مصنوعة من البوليستر، والذي يجعلها ذات الملمس الناعم، وأكثر ما يميزها أنها سهلة التنظيف، وسعرها أقل من الريش الطبيعي.

قد يعجبك أيضا...

الوسادة القطنهي وسادة عادية مناسبة لمن لا يعانون من أي ألم في العمود الفقري، كما أنها بديل بسيط للوسائد المصنوعة من المواد الطبيعية، ولها العديد من المميزات منها أنها مسامية وتسمح بمرور الهواء بها، لا تكون البكتريا التي تسبب الروائح الكريهة.وسادة الخيزرانتتميز بأنها مضادة للميكروبات، وقدرتها على امتصاص الرطوبة، وغالبا ما يكون غطاءها مصنوع من الحرير الذي له العديد من الفوائد الخاصة بحماية البشرة والحفاظ على الشعر.وسادة الحنطة السوداءهي وسادة شائعة الاستخدام في آسيا لفترة من الوقت، واشتهرت الآن في الدول العربية وأمريكا، ومن مميزاتها أنها طويلة العمر، وذلك لمتانتها.الوسائد الإسفنجيةهي وسادة مصنوعة من الألياف الدقيقة المضادة للحساسية، وهي مناسبة لمن ينامون على جنبهم لأنه تأخذ شكل الجسم، أو أي وضع للنوم.الوسادة الفومتلك الوسادة هي مناسبة لمن يفضلون النوم على ظهرهم، فهي مريحة وتأخذ شكل الرأس والرقبة والظهر، بالإضافة أنها واحدة من الوسائد الأكثر ثباتا.