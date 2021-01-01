أكلة شتوية قديمة..طريقة عمل المخروطة في مطبخك..

المخروطة
أكلات كثيرة كادت أن تختفي بالرغم من أنها أكلات مصرية أصيلة طعمها شهي ويمكن أن تحضر بأكثر من طريقة، وتناولها بجانب أطباق البط والملوخية والمحشي، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل المخروطة في البيت بمكونات سهلة وسريعة وفقًا لما أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم.
طريقة عمل المخروطة: المكونات:
كيلو دقيق أبيض
ماء بمقدار مناسب
2 ملعقة كبيرة من الزبدة
نصف ملعقة صغيرة من الملح
طريقة تحضير المخروطة في المنزل:
في البداية حضري وعاء مناسب
ثم ضيفي فيه الدقيق والملح والزبدة
ثم اعجني وأضيفي الماء بطريقة تدريجية، واعجني حتي تتشكل العجينة
ثم قومي بتقسيم العجينة إلى كرات
ثم حضري صنيه مرشوشة بالدقيق
ثم رصيها فيها كرات العجين واتركيها لتخمر لمدة نصف ساعة وتغطيها بكيس بلاستيك أو فوضة نظيفة
ثم حضري ماكينة صنع المخروطة" المكرونة" وأبدئي بوضع الكرات بداخلها وتشكيلها على شكل مكرونة اسباجيتي
وبعد الانتهاء من تشكيل جميع الكرات
حضري وعاء مناسب وضعي فيه القليل من الماء واتركيه حتي الغليان
ثم ضعي فوق الإناء مصفاة تحتوي على فتحات
ثم ضعي المكرونة بداخلها ، وتغطيها بالشاش من القطن، واحرصي على غلق جميع الأطراف بالشاش
ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة وايضًا يمكن أن تقدم الوصفة ساخنة
يمكن أن تقدم بالسكر، أو الملح، أو السمن البلدي، أيضًا هي من الأكلات القديمة ، وأيضًا يمكن تحضرها مع البط، أو الديك الرومي
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