أكلة شتوية قديمة..طريقة عمل المخروطة في مطبخك..



المخروطة المخروطة

أكلات كثيرة كادت أن تختفي بالرغم من أنها أكلات مصرية أصيلة طعمها شهي ويمكن أن تحضر بأكثر من طريقة، وتناولها بجانب أطباق البط والملوخية والمحشي، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل المخروطة في البيت بمكونات سهلة وسريعة وفقًا لما أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم.



طريقة عمل المخروطة: المكونات:

كيلو دقيق أبيض



ماء بمقدار مناسب

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2 ملعقة كبيرة من الزبدةنصف ملعقة صغيرة من الملحطريقة تحضير المخروطة في المنزل:في البداية حضري وعاء مناسبثم ضيفي فيه الدقيق والملح والزبدةثم اعجني وأضيفي الماء بطريقة تدريجية، واعجني حتي تتشكل العجينةثم قومي بتقسيم العجينة إلى كراتثم حضري صنيه مرشوشة بالدقيقثم رصيها فيها كرات العجين واتركيها لتخمر لمدة نصف ساعة وتغطيها بكيس بلاستيك أو فوضة نظيفةثم حضري ماكينة صنع المخروطة" المكرونة" وأبدئي بوضع الكرات بداخلها وتشكيلها على شكل مكرونة اسباجيتيوبعد الانتهاء من تشكيل جميع الكراتحضري وعاء مناسب وضعي فيه القليل من الماء واتركيه حتي الغليانثم ضعي فوق الإناء مصفاة تحتوي على فتحاتثم ضعي المكرونة بداخلها ، وتغطيها بالشاش من القطن، واحرصي على غلق جميع الأطراف بالشاشثم اتركيها لمدة 15 دقيقة وايضًا يمكن أن تقدم الوصفة ساخنةيمكن أن تقدم بالسكر، أو الملح، أو السمن البلدي، أيضًا هي من الأكلات القديمة ، وأيضًا يمكن تحضرها مع البط، أو الديك الرومي