أكلة شتوية قديمة..طريقة عمل المخروطة في مطبخك..

آخر الأخباراخبار منوعة › أكلة شتوية قديمة..طريقة عمل المخروطة في مطبخك..

صورة الخبر: المخروطة
المخروطة

أكلات كثيرة كادت أن تختفي بالرغم من أنها أكلات مصرية أصيلة طعمها شهي ويمكن أن تحضر بأكثر من طريقة، وتناولها بجانب أطباق البط والملوخية والمحشي، لذا يستعرض اليوم السابع خلال السطور التالية طريقة عمل المخروطة في البيت بمكونات سهلة وسريعة وفقًا لما أشارت إليها الشيف فاطمة عبد المنعم.

طريقة عمل المخروطة: المكونات:
كيلو دقيق أبيض

ماء بمقدار مناسب

2 ملعقة كبيرة من الزبدة

نصف ملعقة صغيرة من الملح

طريقة تحضير المخروطة في المنزل:
في البداية حضري وعاء مناسب

ثم ضيفي فيه الدقيق والملح والزبدة
ثم اعجني وأضيفي الماء بطريقة تدريجية، واعجني حتي تتشكل العجينة

ثم قومي بتقسيم العجينة إلى كرات

ثم حضري صنيه مرشوشة بالدقيق

ثم رصيها فيها كرات العجين واتركيها لتخمر لمدة نصف ساعة وتغطيها بكيس بلاستيك أو فوضة نظيفة

ثم حضري ماكينة صنع المخروطة" المكرونة" وأبدئي بوضع الكرات بداخلها وتشكيلها على شكل مكرونة اسباجيتي

وبعد الانتهاء من تشكيل جميع الكرات

حضري وعاء مناسب وضعي فيه القليل من الماء واتركيه حتي الغليان

ثم ضعي فوق الإناء مصفاة تحتوي على فتحات

ثم ضعي المكرونة بداخلها ، وتغطيها بالشاش من القطن، واحرصي على غلق جميع الأطراف بالشاش

ثم اتركيها لمدة 15 دقيقة وايضًا يمكن أن تقدم الوصفة ساخنة

يمكن أن تقدم بالسكر، أو الملح، أو السمن البلدي، أيضًا هي من الأكلات القديمة ، وأيضًا يمكن تحضرها مع البط، أو الديك الرومي

المصدر: اليوم السابع

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أكلة شتوية قديمة..طريقة عمل المخروطة في مطبخك..

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
39967

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager