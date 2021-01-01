جنيات العصور الوسطى تحمي هياكل حصون غامضة..في إيرلندا..

لماذا لم يقترب العالم من قلاع وحصون تاريخية؟.. سؤال متجدد يعود إلى عصور قديمة ورغم قدم السؤال إلا أنه وحتى الآن تجد الإجابة مجموعة من الأساطير والحكايات الشعبية غير المنتهية والتي دائما ما تكون حبكتها قائمة على تعرض من يفكر في هدم أو الاقتراب من هذه الحصون للموت أو الإصابة.
وواحدة من هذه الأساطير والتي تمكنت من حماية عشرات الحصون الحلقية التاريخية في ايرلندا والتي يعود تاريخها إلى العصور الوسطى هي الجنيات التي أنقذت حكاياتها الشعبية مئات الحصون والهياكل القديمة الغامضة صحيح أن العقل والمنطق يؤكدون على أن تلك الحصون لم تبنيها الجنيات وأنها مجرد طريقة تم اعتمادها بين القرنين الـ7 والـ 9 في إيرلندا لحماية الماشية من الحيوانات المفترسة في وقت كان حماية الماشية فيه يعني الفرق بين البقاء على قيد الحياة والمجاعة.
فتلك الحصون الحلقية هي في الأساس حواجز من الحجر والتراب والخشب وفرت الحماية للماشية إلا أن لعنة الجنيات الانتقامية كانت كافية للحفاظ عليها وفقا لموقع اطلس.
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