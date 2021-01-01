تعرف على الموعد الأفضل لممارسة الرياضة ..ليست مفيدة في كل الأوقات..

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دائما ما تكون النصيحة إذا اردت اتباع حياة صحية هو ضرورة ممارسة الرياضة فهو المسؤل الأول عن حماية الجسم من العديد من الأمراض وتقليل خطر الإصابة بها فالرياضة تعمل على تقوية العظام وتجديد الدورة الدموية ومنها الحفاظ على كفاءة القلب وضبط السكر في الدم وأخيرا تساهم في رحلة إنقاص الوزن.



وعلى الرغم من أن ممارسة الرياضة في اي وقت تحقق فوائدها إلا في رحلة إنقاص الوزن، حيث كشف العلماء أن ممارسة الرياضة في وقت محدد من اليوم يزيد من إنقاص الوزن أكثر من أي وقت آخر خلال اليوم ففي دراسة قام بها علماء من معهد كارولينسكا في السويد وجامعة كوبنهاجن في الدنمارك توصلت إلى أن التعرق في المساء قد لا يساعد في الوصول إلى أهداف إنقاص الوزن بالسرعة التي تريدها وفقا لموقع صن.



وأشارت الدراسة إلى أنه من الممكن زيادة المعدل الذي تحرق به الدهون من خلال ممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم ففي تجربة تم إجرائها على الفئران توصلت إلى أن الفئران التي مارست التمارين في مرحلتها النشطة المبكرة أي ما يعادل وقت متأخر من الصباح للبشر اظهرت معدلات من حرق الدهون اكثر من الفئران التي تمارس رياضة الجري في بعض الأحيان وعادة ما تأخذ قسط من الراحة وذلك بغض النظر عما كانت تأكله الفئران.

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ونظرا لتشابه الفئران مع البشر فإن نتائج الدراسة أكدت على أن التمارين في وقت متأخر من الصباح يمكن أن تكون أكثر فاعلية من التمارين في وقت متأخر من المساء من حيث تعزيز عملية التمثيل الغذائي و حرق الدهون.