مسابقة شيخ الأزهر .. طالب أزهرى من ذوى الهمم يفوز بالمركز الأول

خالد أبو الفتوح شاب من ذوى اللهم تغلب على إعاقته الحركية وصعوبة النطق وتفوق على أقرانه الأصحاء فى دراسته فكان متفوق فى كل سنوات الدراسة ويحصد مراكز متقدمة والتحق بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق وحصد المركز السادس فى الفرقة الثانية العام الماضى .
وختم القرآن الكريم ويدرس أحكامه، وحصل على المركز الأول فى مسابقة شيخ الأزهر للقرآن الكريم عام 2014، بل وبرع فى كتابة الروايات وشارك فى معرض القاهرة للكتاب هذا العام وأشياء أخرى كثير تؤكد أن الله قادر ومقتدر .
" اليوم السابع" التقى خالد أبو الفتوح الطالب الأزهرى من ذوى الهمم والذى قهر إعاقته وقال : أنا مواليد 9 سبتمبر لعام 1999، وأثناء الولادة تقع مشكلة طبية أدت إلى إعاقة " ضمور فى المخ أثر على حركة الأطراف والنطق "، ومنحنى الله أسرة تعرف الحنان فيسرت له سبل رفاهية العيش، فالأب رحمه الله كان كثير الحنين، والأم صابرة راضية، والأخوة متعاونون معى وحفظت القرآن الكريم، حيث بدأ الحفظ وهو بالصف السادس الابتدائى على أيادي شيوخ تحفيظ القرآن الكريم، وكانت والدتى تحفّظنى ، فلما تعلمت القراءة بدأت حفظ بمفردى، أذاكر دروسى بتفوق أحضره له والده رحمه الله شيوخًا كثيرين كان ولا يزال من أبرزهم الشيخ عمرو مرسي الذي بذل الجهد في تعليمى القراءة، وكذلك الشيخ حسام عبد العليم الذي ختم على يده القرآن الكريم في سنته الخامسة عشرة.
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