تعرف علي موعد موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الترجى التونسى والقناة الناقلة

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صورة الخبر: الزمالك و الترجى التونسى
الزمالك و الترجى التونسى

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة البرتغالى فيريرا، صفحة مباراة المريخ السودانى بالجولة الثانية لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا والتى أقيمت عصر أمس الجمعة فى ملعب شهداء بنينا فى مدينة بنغازى الليبية من أجل الاستعداد لمواجهة الترجى التونسى بالجولة الثالثة.

ويدخل الزمالك المباراة وعينه على حصد لقب دوري الأبطال، الغائب عن خزانة النادي منذ عام 2002.

الزمالك واجه شباب بلوزداد الجزائي مساء الجمعة الماضى، وانتهت المباراة بفوز الفريق الجزائي نتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا، سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

وجاء الزمالك على رأس المجموعة الرابعة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا التي تضم أندية الترجي التونسي وشباب بلوذداد الجزائري والمريخ السوداني.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الترجى التونسى
ويستعد الزمالك لمواجهة الترجى التونسى فى السادسة مساء السبت المقبل فى رادس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا فى الموسم الحالي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والترجى التونسى
تقوم قنوات beIN Sports ببث مباراة الزمالك والترجى التونسى حيث تعد الناقل الحصري الوحيد لإذاعة مباريات البطولة الأفريقية.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة
السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال أفريقيا.

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال أفريقيا.

المصدر: youm7

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