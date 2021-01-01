طريقة عمل كيكة الكاسترد السهلة والذيذة



كيكة الكاسترد كيكة الكاسترد

تعتبر طريقة عمل كيكة الكاسترد من الحلويات التي يمكن تناولها وحدها، وكانت بداية ظهور الكاسترد في المطبخ الإنجليزي وانتشرت بعدها سريعاً إلى باقي المطابخ العالمية، نظراً لسهولة تحضيرها ومكوناتها البسيطة.







وقدم الشيف سنان بطرس طريقة عمل كيكة الكاسترد، ويمكن تحضيرها في المنزل في أقل 40 دقيقة، وتكفي هذه الوصفة حوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..

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طريقة عمل كيكة الكاستردطريقة عمل كيكة الكاستردمقادير طريقة عمل كيكة الكاسترد:1 كوب دقيق125 غرام زبدة1 ملعقة صغيرة فانيلا2 بيضة¾ كوب سكر بودرة3 ملعقة صغيرة مسحوق كاسترد½ كوب حليب1 ملعقة صغيرة بايكنغ باودرطريقة عمل كيكة الكاسترد :- نسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية، وندهن قالب كيك بالزبدة ونرش بالدقيق.- في قدر كبير على نار هادئة، نديب الزبدة ثم يضاف باقي مقادير الكيكة، ونقلب المزيج جيداَ.- نسكب المزيج في القالب المحضر، ثم نخبز الكيكة في الفرن، لمدة 45 دقيقة.- نترك كيكة الكاسترد لتبرد تماماً قبل تقطيعها وتقديمها.