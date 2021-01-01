طرق شرعية .. كيفية تحصين البيت من الحسد والشرور

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صورة الخبر: الحسد
الحسد

نشرت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، طريقة تحصين البيت من الحسد، حيث أوردت 4 طرق لتحصين البيت من أي أذى أو شر.

كيفية تحصين البيت من الحسد
في البداية، أكدت الصفحة الرسمية لمجمع البحوث الإسلامية، أن تحصين البيت يمكن في 4 أمور، وهي:

قراءة سورة البقرة، حيث قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة).

كما أوردت الصفحة ، بضرورة قراءة قوله تعالى (وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ (97) وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونِ).

وأكدت الصفحة على ضرورة ترديد ذكر الله تعالى عند دخول البيت ، حيث قال رسول الله "إذا دخل الرجل بيته فذكر الله عند دخوله وعند طعامه ، قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا عشاء ، وإذا دخل ، فلم يذكر الله عند دخوله، قال الشيطان: أدركتم المبيت ، وإذا لم يذكر الله عند طعامه ـ قال: أدركتم المبيت والعشاء".

كما ناشدت الصفحة في رابع أمر لتحصين البيت من الحسد، أن تتم المداومة على المأثور عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من أذكار الصباح والمساء والدخول والخروج من البيوت.

دعاء تحصين البيت من الحسد
ورد في السنة النبوية ، عن دعاء تحصين البيت من الحسد ، العديد من الأدعية منها: «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّةِ، مِن كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ، ومِن كُلِّ عَيْنٍ لامَّةٍ ومن همزات الشياطين وأن يحضرون» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)، «أعوذُ بكلماتِ اللهِ التامَّاتِ مِن شرِّ ما خَلق» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء)، «بسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ» (3 مَرَّاتٍ صباحًا ومساء).

طريقة تحصين المنزل بالماء المقروء

طريقة تحصين المنزل بالماء المقروء ، تتم عن طريق الرقية الشرعية بأن تقرأها مرتين صباحًا ومساءً، ثم صلاة ركعتن بنية قضاء الحاجة حيث تقرأ في الركعة الأولى سورة الفاتحة و الكافرون والركعة الثانية تقرأ الفاتحة والإخلاص وتدعو أن يرزقها الله بالذرية الصالحة.

آيات لطرد العين والحسد من البيت

• «وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيّنّاهَا لِلنّاظِرِينَ * وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلّ شَيْطَانٍ رّجِيمٍ * إِلاّ مَنِ اسْتَرَقَ السّمْعَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ مّبِينٌ » الآية 16-18 من سورة الحجر.
• «وَلا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى» الآية 131 من سورة طه.
• « فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنيَا يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ» الآية 79 من سورة القصص.
• «وَلَوْلآ إِذْ دَخَلْتَ جَنّتَكَ قُلْتَ مَا شَآءَ اللّهُ لاَ قُوّةَ إِلاّ بِاللّهِ إِن تَرَنِ أَنَاْ أَقَلّ مِنكَ مَالًا وَوَلَدًا » الآية 39 من سورة الكهف.
• «فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النّجُومِ* فَقَالَ إِنّي سَقِيمٌ * فَتَوَلّوْاْ عَنْهُ مُدْبِرِينَ» الآية 88 – 90 من سورة الصافات.
• «سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انطَلَقْتُمْ إِلَى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوهَا ذَرُونَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَن يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُل لَّن تَتَّبِعُونَا كَذَلِكُمْ قَالَ اللَّهُ مِن قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنَا بَلْ كَانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلا قَلِيلا» الآية 15 من سورة الفتح.

المصدر: elbalad

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