توقعات .. زلزال مدمر جديد يضرب إسطنبول قريبا l فيديو

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زلزال

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد نغطية عن توقعات الخبراء بزلزال قادم يضرب تركيا من جديد وأخذ مسئولو تركيا هذا التوقع على محمل الجد وبدؤوا بالفعل في اتخاذ بعض الاحتياطات والإجراءات، لتفادي أكبر قدر ممكن من الأضرار، فتعالوا نعرف إيه حكاية هذا الزلزال القادم ونعرف ازاي يستعد تركيا لمواجهته.

بدأ الموضوع مع تصريح خبراء زلازل في تركيا، اليوم الجمعة، بأنه من المتوقع حدوث زلزال قوي في مدينة اسطنبول تفوق خسائره تلك التي تم تسجيلها جنوب شرقي البلاد.

وقال الخبراء إن زلزال إسطنبول المتوقع سيفوق في خسائره، الخسائر التي وقعت في كهرمان مرعش ده غير طبعا العواقب الاقتصادية والاجتماعية.

واستند الخبراء في تصريحاتهم على التقارير الخاصة بالمنازل في تركيا، وقالوا أن التقارير بتشير إلى أنه يوجد في إسطنبول 1164000 مبنى و4.5 مليون شقة، كل منها بيضم حوالي 3.3 شخص في المتوسط.

المصدر: elbalad

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