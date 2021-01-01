أخطر الأمراض التي تهدد الرجال .. كيف تتجنّب الإصابة بـ سرطان البروستاتا

آخر الأخبارالصحة والجمال › أخطر الأمراض التي تهدد الرجال .. كيف تتجنّب الإصابة بـ سرطان البروستاتا

صورة الخبر: سرطان البروستاتا
سرطان البروستاتا

يعد سرطان البروستاتا من أخطر الأمراض التي تهدد الرجال وتعرضهم لفقدان الخصوبة والعقم خاصة إذا تم اكتشافها في مراحل متأخرة.

لذا من المهم معرفة العوامل التي تزيد من احتمالات الإصابة بـ سرطان البروستاتا لمحاولة تجنبها والوقاية من هذا المرض الخطير.

وذكر موقع “ كلينفد كلينك ” أهم طرق الوقاية من سرطان البروستاتا التي تخفض مخاطر الإصابة بهذا المرض الخطير:

احصل على فحوصات منتظمة للبروستاتا

اسأل الطبيب الخاص بك عن عدد المرات التي يجب أن يتم فيها فحصك بناءً على عوامل الخطر الخاصة بك.

الحفاظ على وزن صحي

اسأل طبيبك عما يعنيه الوزن الصحي المناسب لك وكيفية الوصول إليه للوقاية من أمراض عديدة من بينها سرطان البروستاتا
اتمرن بانتظام

يوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بممارسة التمارين المعتدلة الشدة لمدة 150 دقيقة كل أسبوع ، أو ما يزيد قليلاً عن 20 دقيقة يوميًا.

تناول نظامًا غذائيًا مغذيًا

لا يوجد نظام غذائي واحد للوقاية من السرطان، ولكن عادات الأكل الجيدة يمكن أن تحسن صحتك العامة وتناول الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة. تجنب اللحوم الحمراء والأطعمة المصنعة.

الإقلاع عن التدخين

تجنب منتجات التبغ إذا كنت تدخن ، فاعمل مع مزودك على برنامج للإقلاع عن التدخين للتخلص من هذه العادة.

المصدر: موقع “ كلينفد كلينك ”

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أخطر الأمراض التي تهدد الرجال .. كيف تتجنّب الإصابة بـ سرطان البروستاتا

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
8696

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager