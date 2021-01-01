فيديو .. مليشيات تحتجز 6 أقباط مصريين بطرابلس

مليشيات تحتجز 6 أقباط مصريين



مليشيات تحتجز 6 أقباط مصريين مليشيات تحتجز 6 أقباط مصريين

تحدث القمص أنجليوس كامل، أحد سكان قرية الحرجة بمحافظة سوهاج، عن تفاصيل سفر 6 أفراد من الشباب المصريين، إلى ليبيا واختطافهم وطلب فدية.



وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” الإعلامي “مصطفى بكري”، المذاع على قناة “صدى البلد”، أن هناك شخص يدعى “م.ش”، من محافظة بني سويف تواصل مع هؤلاء الشباب وطلب من كل شخص 27 ألف جنيه، لكي يوفر لهم سفرا آمنا إلى ليبيا.



مطار بني بنغازي

وتابع: بعد وصولهم لمطار بني بنغازي، تم توصيلهم لشخص يدعى “هشام” من ليبيا، وبعد ذلك تم تسليم الشباب للمليشيات الإرهابية في ليبيا.

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وأكد القمص أنجليوس كامل،أن المليشيات الإرهابية تواصلت مع أهالى الشباب وطلبت أن يرسلوا لهم 15 ألف دينار عن كل شخص.وأوضح أنجليوس كامل،عقب التواصل مع الشباب المصريين المختطفين في لييببا يتواجدون في الكتيبة 55 غرب طرابس، ويتعرضون لعمليات التعذيب والضرب.