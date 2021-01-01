لجميع الفرق .. نتيجة ألسن عين شمس عبر هذا الرابط



ألسن عين شمس ألسن عين شمس

أعلنت الدكتورة سلوي رشاد عميدة كلية الألسن جامعة عين شمس أنه تم إعلان نتائج جميع الفرق الدراسية على نظام جامعة عين شمس UMSعلى اللينك التالى: ums.asu.edu.eg .



وأوضحت الدكتورة سلوي رشاد أنه يجب على جميع الطلاب تغير الرقم السرى فور الدخول على الموقع لافتا أنه مع العلم ان اسم المستخدم هو الرقم القومي والرقم السرى الموحد 55555 على ان يقوم الطالب بتغير الرقم السرى الجديد عبارة عن الاسم الاول للطالب@اخر اربع ارقام من الرقم القومى .



وكان قد شاركت كلية الألسن بجامعة عين شمس في فعاليات الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب بنتاج أدبي غزير متميز لكوكبة من أساتذة الألسن وعلمائها الأجلاء تحقيقا لرسالتهم الأكاديمية والمجتمعية السامية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية.

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وأوضحت الدكتورة سلوى رشاد، عميد الكلية أن اسم الألسن ارتبط بباكورة النهضة المصرية في عصرها الحديث. وعلى درب الجد المستنير رفاعة الطهطاوي تظل الألسن نجما ساطعا في سماء الفكر والإبداع .. يضطلع أبناؤها من المترجمين البارعين في مد جسور الثقافة بين الآداب واللغات في بقاع الأرض كافة.وجدير بالتقدير والتهنئة - وتزامنا مع الدورة الرابعة والخمسين لمعرض القاهرة الدولي للكتاب- ما حفلت به الساحة الثقافية والإعلامية من نتاج غزير متميز لكوكبة من أساتذة الألسن وعلمائها الأجلاء تحقيقا لرسالتهم الأكاديمية والمجتمعية السامية ومن أهم هذه الإنجازات المشرفة:- صدور أحدث مؤلفات ا لأستاذ الدكتور جلال أبوزيد، أستاذ الأدب والنقد بقسم اللغة العربية " وهو قراءة في مؤلفات خالد القاضي - خمسين كتابًا خلال ثلاثين عاما 1992 - 2022 " وقد نظمت دار الأهرام للإصدارات القانونية حفل توقيع ل لكتاب كما عقدت على هامش توقيع الكتاب ندوة شارك فيها عدد من أساتذة الجامعات والقضاة والقانونيين والمسئولين وكذلك من المفكرين والمثقفين والكتاب والأدباء والإعلاميين والشخصيات العامة.