من هو التيك توكر محمد عزت بعد القبض عليه؟

ابن الباشا.. قبضت السلطات الأمنية اليوم على التيك توكر الشهير محمد عزت ابن الباشا، وذلك بعد أن صوّر فيديو من مشرحة حلوان بمحافظة القاهرة، لزيادة عدد المشاهدات.
من هو التيك توكر محمد عزت ابن الباشا بعد القبض عليه
اشتهر البلوجر محمد عزت ابن الباشا بنشر فيديوهات ترفيهية للجمهور، مثل الفيديوهات المنتشرة عبر السوشيال ميديا في الوقت الحالي، لكن صناعة المحتوى ليست مصدر دخل رئيسي بالنسبة له، وذلك وفقًا لما قاله شقيقه للقاهرة 24.
من هو التيك توكر محمد عزت ابن الباشا
وتحظى فيديوهات محمد عزت ابن الباشا على إعجاب واسع بين الجمهور، ووصل عدد المتابعين عبر تطبيق تيك توك إلى 2.8 مليون متابع، وفيديوهاته منتشرة بشدة عبر السوشيال ميديا.
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