من هو التيك توكر محمد عزت بعد القبض عليه؟

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ابن الباشا.. قبضت السلطات الأمنية اليوم على التيك توكر الشهير محمد عزت ابن الباشا، وذلك بعد أن صوّر فيديو من مشرحة حلوان بمحافظة القاهرة، لزيادة عدد المشاهدات.



من هو التيك توكر محمد عزت ابن الباشا بعد القبض عليه

اشتهر البلوجر محمد عزت ابن الباشا بنشر فيديوهات ترفيهية للجمهور، مثل الفيديوهات المنتشرة عبر السوشيال ميديا في الوقت الحالي، لكن صناعة المحتوى ليست مصدر دخل رئيسي بالنسبة له، وذلك وفقًا لما قاله شقيقه للقاهرة 24.



من هو التيك توكر محمد عزت ابن الباشا

وتحظى فيديوهات محمد عزت ابن الباشا على إعجاب واسع بين الجمهور، ووصل عدد المتابعين عبر تطبيق تيك توك إلى 2.8 مليون متابع، وفيديوهاته منتشرة بشدة عبر السوشيال ميديا.

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وجاء سبب قبض السلطات الأمنية على ابن الباشا، بسبب تصوير فيديوهات من مشرحة حلوان؛ بغرض زيادة عدد مشاهدات فيديوهاته والربح من السوشيال ميديا.من هو التيك توكر محمد عزت ابن الباشاوكان الفيديو الذي تسبب في القبض على التيك توكر محمد عزت ابن الباشا، عبارة عن ادعاء من محمد عزت أن أحد أقاربه اختفى في تلك المشرحة، ثم رصد الفيديو الذي نشره صرخات لأشخاص غير موجودين.ورصدت الأجهزة الأمنية ذلك الفيديو، وتمكنت من القبض على التيك توكر بمنطقة العجوزة بالجيزة، وذلك بعد نشره فيديوهات تمثيلية كاذبة من شأنها بث الرعب في نفوس المواطنين.