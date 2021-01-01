جامعة الأزهر تحذر من عمليات نصب وجمع تبرعات باسمها

وجهت جامعة الأزهر الشريف، برئاسة الدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، رسالة لجميع المواطنين والطلاب والطالبات ووسائل الإعلام، بشأن جمع تبرعات باسم الجامعة.
جامعة الأزهر توصي بتوخي الحذر الشديد من عمليات نصب واحتيال وجمع تبرعات باسمها
وقالت جامعة الأزهر في بيان: تود جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الأستاذ الدكتور سلامة داوود، رئيس الجامعة، أن تلفت انتباه عامة المواطنين والطلاب والطالبات ووسائل الإعلام إلى ضرورة توخي الحذر من قيام أشخاص لا ينتمون إلى جامعة الأزهر بجمع تبرعات نقدية وعينية باسم الجامعة، بدعوى تجهيز شنط رمضانية ووجبات غذائية لطلاب وطالبات الجامعة الموجودين خارج المدن الجامعية، لاسيما مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.
وأضافت: وتعلن الجامعة عدم مسئوليتها عن هؤلاء الأشخاص، وما يصدر عنهم، وتؤكد أنه لا صلة لجامعة الأزهر بهم مطلقًا من قريبٍ أو من بعيدٍ، وتشدد على أن هؤلاء الأشخاص ليسوا من منسوبيها.
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