جامعة الفيوم تعلن .. بدء التقدم للدراسة بمركز التعلم المدمج

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أعلن الدكتور أشرف شوقي عثمان، مدير مركز التعلم المدمج، عن بدء التقدم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج للعام الجامعي 2023/2022 دور يوليو ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.







اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2023/2/17، وذلك في برامج بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي، بكالوريوس التجارة، بكالوريوس الاقتصاد المنزلي، بكالوريوس الزراعة، بكالوريوس سياحة (إدارة شركات الطيران)، بكالوريوس رياض أطفال (ذكور وإناث)، ليسانس دار علوم.

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وأشار شوقى إلى أن بدء التقدم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج للعام الجامعي 2023/2022 دور يوليو ، حيث يلقى هذا النوع من التعليم اقبالا من طلاب محافظة الفيوم.