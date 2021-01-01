جامعة الفيوم تعلن .. بدء التقدم للدراسة بمركز التعلم المدمج

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صورة الخبر: جامعة الفيوم
جامعة الفيوم

أعلن الدكتور أشرف شوقي عثمان، مدير مركز التعلم المدمج، عن بدء التقدم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج للعام الجامعي 2023/2022 دور يوليو ، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدي حتاته، رئيس جامعة الفيوم.



اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 2023/2/17، وذلك في برامج بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي، بكالوريوس التجارة، بكالوريوس الاقتصاد المنزلي، بكالوريوس الزراعة، بكالوريوس سياحة (إدارة شركات الطيران)، بكالوريوس رياض أطفال (ذكور وإناث)، ليسانس دار علوم.



وأشار شوقى إلى أن بدء التقدم للدراسة بالفصل الدراسي الثاني بمركز التعلم المدمج للعام الجامعي 2023/2022 دور يوليو ، حيث يلقى هذا النوع من التعليم اقبالا من طلاب محافظة الفيوم.

المصدر: elbalad

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