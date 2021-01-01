جامعة حلوان تطلق المرحلة الثالثة لمسابقة العباقرة

تستعد جامعة حلوان لبدء المرحلة الثالثة من مسابقة “ عباقرة جامعة حلوان ” يوم الاحد الموافق 19 / 2 / 2023 لاختيار وإعداد فريق متكامل من القدرات المتميزة فكرياً وعلمياً و ثقافياً من طلاب جامعة حلوان للمشاركة في الملتقيات الدولية والمحلية القادمة.
تقام فعاليات المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف كلا من: هشام رفعت الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، رحمة فوزي مسئول مركز العباقرة بالجامعة، والطالب عصام الدين محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.
و كشفت جامعة حلوان ان جوائز المسابقة كالتالي حصول صاحب المركز الأول على 40000 جنيه، والمركز الثاني على 25000 جنيه، والمركز الثالث على 15000 جنيه.
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