جامعة حلوان تطلق المرحلة الثالثة لمسابقة العباقرة

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صورة الخبر: جامعة حلوان
جامعة حلوان

تستعد جامعة حلوان لبدء المرحلة الثالثة من مسابقة “ عباقرة جامعة حلوان ” يوم الاحد الموافق 19 / 2 / 2023 لاختيار وإعداد فريق متكامل من القدرات المتميزة فكرياً وعلمياً و ثقافياً من طلاب جامعة حلوان للمشاركة في الملتقيات الدولية والمحلية القادمة.

تقام فعاليات المسابقة تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وريادة الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، وتحت إشراف كلا من: هشام رفعت الأمين المساعد لشئون التعليم والطلاب، راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، أميرة نبيل مدير إدارة الاتحادات الطلابية، رحمة فوزي مسئول مركز العباقرة بالجامعة، والطالب عصام الدين محمد رئيس اتحاد طلاب الجامعة.

و كشفت جامعة حلوان ان جوائز المسابقة كالتالي حصول صاحب المركز الأول على 40000 جنيه، والمركز الثاني على 25000 جنيه، والمركز الثالث على 15000 جنيه.

و قد عقدت التصفيات الاوليه لمسابقة العباقرة على مستوى كليات جامعة حلوان التي بدأت المرحلة الأولى منها على مستوى الكليات لاختيار (4) طلاب من الطلاب المتميزين علمياً وثقافياً بواقع (2 طالبات + 2 طلبة) للمشاركة في المسابقة على مستوى الجامعه، اشتملت المسابقة علي مجالات متعددة في (الآداب، العلوم، التاريخ، الجغرافيا، الرياضة، القدرات الذهنية، الفنون، التكنولوجيا، المعلومات العامة، اللوحات والمعالم).

وخلال المرحلة الثانية تم تنظيم تصفية أولى" تصفيات تمهيدية"، بين جميع الكليات وتم تصعيد عدد 16 كلية للمشاركة في المرحلة الثانية من المسابقة على مستوى كليات الجامعة وتم اجراء قرعة الكترونيه لتحديد مباريات الكليات .

المصدر: جامعة حلوان

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