فيديو .. مانشستر سيتي يكتسح الأرسنال ويتصدر الدوري الإنجليزي



مانشستر سيتي يكتسح الأرسنال مانشستر سيتي يكتسح الأرسنال

اكتسح نادي مانشستر سيتي نظيره أرسنال بنتيجة 3-1 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب "استاد الإمارات" في قمة نارية لفك الاشتباك على صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن مؤجلات الجولة 12 من مسابقة البريميرليج للموسم الحالي 2022-2023.



جاءت أهداف المباراة عن طريق كل من كيفين دي بروين، جاك جريليش، وإيرلينج هالاند في الدقائق 24، 72، و82 على التوالي لصالح فريق مانشستر سيتي، بينما سجل بوكايو ساكا هدف أرسنال الوحيد في الدقيق 42 من ركلة جزاء.



بهذه النتيجة يتصدر فريق مانشستر سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة جمعها من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 4 مواجهات وتسجيل 59 هدفاً وتلقي 23.

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بينما تراجع أرسنال الى وصافة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 51 نقطة ويتبقى له مباراة مؤجلة وجمعهم من الفوز في 16 مباراة والتعادل في 3 وخسارة 3 مواجهات وتسجيل 47 هدفاً وتلقي 21.يدخل أرسنال مباراة اليوم بحثاً عن الفوز وتحقيق النقاط الثلاث لضمان الابتعاد بصدارة ترتيب الدوري الإنجليزي.وواصل أرسنال السقوط في الدوري الإنجليزي بعدما خسر المباراة عقب تعادل مخيب أمام برينتفورد.وواصل بيب جوارديولا الانتصارات في الدوري الإنجليزي بعدما حقق فوزاً مستحقاً في المباراة الماضية أمام أستون فيلا في الجولة الماضية والتي جعلته يقلص الفارق مع أرسنال الى 3 نقاط فقط.وتاريخياً التقى فريقا أرسنال ضد مان سيتي في 133 مباراة استطاع فيها الجانرز تحقيق الفوز في 63 مباراة، و33 تعادلاً مقابل 37 فوزاً لصالح السيتزنز.ونجح لاعبو فريق أرسنال في تسجيل 203 هدفاً طيلت مبارياتهما ضد مانشستر سيتي الذي سجل 152 هدفاً هو الآخر.ويتصدر النجم الأرجنتيني السابق سيرجيو أجويرو هدافي مباريات أرسنال ضد مان سيتي برصيد 11 هدفاً يليه رحيم سترلينج بواقع 6 أهداف، بينما يأتي فريدي ليونجبيرج لاعب الجانرز في المركز الثالث بواقع 5 أهداف بالتساوي مع إيمانويل أديبايور، وتيري هنري.وانتهت آخر مباراة بين الفريقين أرسنال ضد مانشستر سيتي بفوز الأخير بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما بالجولة الرابعة من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.يخوض أرسنال المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: رامسديل.خط الدفاع: ويليام ساليبا، زينشينكو، جابرييل ماجالايش، بن وايت.وسط الملعب: مارتن أوديجارد، توماس بارتي، جرانيت تشاكا.خط الهجوم: مارتنيلى، نيكيتاه، بوكايو ساكا.بينما يخوض مانشستر سيتي المباراة بالتشكيل التالي:حراسة المرمى: إيدرسون.خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، آكي.خط الوسط: رودري، برناردو سيلفا، كيفين دي بروين، جوندوجان.خط الهجوم: رياض محرز، هالاند، جاك جريليش.