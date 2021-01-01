تعرف علي الفرق المصرية المشاركة فى البطولة العربية

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البطولة العربية للأندية

كشف الإعلامى أحمد شوبير أن القطبين الأهلى والزمالك سوف يشاركان في البطولة العربية للأندية برفقة ناد ثالث مصري، حسب اختيار الاتحاد المصرى لكرة القدم.

وأوضح شوبير خلال قناة أون تايم سبورت أن اختيار النادى الثالث سوف يختصر بين أندية بيراميدز والاتحاد السكندرى والمصرى البورسعيدى.

وكان الاتحاد العربى لكرة القدم، قرر مساء الإثنين الماضى، إطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على النسخة المقبلة من البطولة العربية لموسم 2023.

وأصدر الاتحاد العربى بيانًا عبر موقعه الرسمى ذكر فيه: "أعلن مجلس الاتحاد العربي لكرة القدم عن إطلاق مسمى كأس الملك سلمان على بطولة الأندية العربية ضمن مسابقات الاتحاد العربي لموسم 2023".

وأضاف البيان: "ستقام البطولة بنظام تصفيات تمهيدية ومن ثم نهائيات تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدن أبها والباحة والطائف".

وأوضح البيان: "ورفع الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم باسمه وباسم مجلس الاتحاد، الشكر والتقدير لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على موافقته الكريمة بتسمية بطولة الأندية بمسمى كأس الملك سلمان، مقدماً شكره وتقديره للأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على اهتمامه بالاتحاد العربي وبمسابقاته وبرامجه".

المصدر: قناة أون تايم سبورت

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