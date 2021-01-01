لانخفاض نسب حضور الطلاب .. إحالة 3 من مديري مدارس الأقصر للتحقيق



حضور الطلاب حضور الطلاب

تفقد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، اليوم الأربعاء، مدارس أرمنت الثانوية العسكرية بنين، أرمنت الثانوية بنات، أرمنت الإعدادية الحديثة بنين، وذلك في إطار المتابعات المستمرة لمدارس الأقصر، وقرر إحالة 3 من مديري المدارس بأرمنت للتحقيق لتدني مستوى المدارس وقلة حضور الطلاب.



وخلال جولة وكيل تعليم الأقصر، ظهر إرتفاع نسبة غياب الطلاب سواء بالمدرستين الثانويتين أو المدرسة الإعدادية، مع عدم إتخاذ إجراءات قانونية حاسمة من قِبل إدارة المدرسة تجاههم، وعدم تسجيل الغياب بدقة وبشكل منتظم، كما ظهر تدني مستوى النظافة بمدرسة أرمنت الإعدادية الحديثة.



وعلى الفور أصدر الدكتور صبرى خالد، تعليماته لإدارة الشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بالأقصر، بفتح تحقيق عاجل لمديري المدارس الثلاث، وكذا الإداريين المسئولين عن تسجيل الغياب، وقال:- "لن نتهاون طرفة عين مع أي مقصِّر في عمله داخل المنظومة التعليمية، وإن كنا نسهب في الحديث عن قدر ومكانة ودور المعلم في المجتمع، فإن هذا يدفعنا للمزيد من الشعور بواجبنا في مراقبة أداء جميع العاملين تحت مظلة "تعليم الأقصر"، فنكافئ المحسن، ونعاقب المقصر، وإن كنا نحقق اليوم في تقصير ملحوظ، فلقد كافأنا البارحة أيضاً في إحسان ملموس، إذ قدمنا شهادة تقدير لقناوي أحمد سعد مدير مدرسة أرمنت الحيط الإعدادية بنات، لجهوده في انتظام ونظافة مدرسته، ولم نبخس مجتهد حقه، فكافأنا العم حسن عبد الراضي العامل بالمدرسة ذاتها، لجهده في الاهتمام بنظافة المدرسة وزرع الكثير من النباتات والزروع بها".

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وأكد الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الأقصر، على أنه يهيب يهيب بجميع من يشاركه العمل تحت مظلة تعليم الأقصر، بضرورة الالتزام بواجباتهم تجاه عملهم، فالجميع مسؤولون عن هذا النشء، وهم أمانة في رقابهم أمام الله، قبل أن يكونوا مسئولين عنهم أمام المجتمع.