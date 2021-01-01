اعرفى ازاى تعالجي .. أسباب تجعل بشرتك باهتة



أسباب تجعل بشرتك باهتة أسباب تجعل بشرتك باهتة

بعض الفتيات يملكن بشرة باهتة وغير نضرة، وكأنها شاحبة بعض الشىء ولا يعرفن السبب في ذلك، وقد تشترى الفتاة منتجات للعناية بالبشرة حتى تشعر أنها صحية أكثر.. ولكن هناك بعض المشكلات التي قد تتعرض لها بشرة الفتاة، يجب معرفتها لكى تحمى بشرتها منها، وفقا لموقع "allure".







1 – خلايا الجلد الميتة:

قد تتراكم الخلايا الميتة على البشرة مثل الغبار، وهى طبقة تمنع البشرة من عكس الضوء، يمكن تقشير البشرة بشكل لطيف مرة أو مرتين في الأسبوع، والمقشرات التي تحتوى على كمية من السكر، أو الجوجوبا الخفيفة، وتصلح للبشرة الحساسة، مع دعك البشرة مع قشور الجوز المسحوق مفيدة بشكل فعال للبشرة، ويجب البحث عن مكونات مهدئة مثل الصبار والشاى الأخضر لتقليل التهيج للبشرة.

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2 – الهواء الملوث:الهواء الملوث الذى تتعرض له البشرة، يكون به جزيئات صغيرة من بعض الأوساخ وثانى أكسيد الكبريت، والتي تهيج البشرة، وتدمر الجذور الحرة للكولاجين، ومع مرور الوقت تكون البشرة غير متساوية، ولهذا يجب غسل الوجه في المساء واختيار منظف كريمى لطيف، ومناديل الوجه ليست فعالة بشكل كبير، ويمكن تناول فيتامين سى.3 – مشاكل البشرة:إن النوم السيئ في الليل، يجعل البشرة متوترة، وتكون متعبة نتيجة للضغط الكثير، مما يجعل مستوى الكورتيزول يرتفع، وتكون البشرة شاحبة بشكل لا يصدق، ولهذا يجب الحصول على بعض الوقت للاسترخاء والراحة، لرفع مستوى الكورتيزول، مع تدليك البشرة بشكل سريع أثناء التنظيف، مع وضع المرطبات مما يحفز تدفق الدم، مع زيادة في إِراق البشرة وتجعلها متوهجة بشكل كبير.4 – البشرة جافة:البشرة قد تكون جافة بدون ترطيب مما تجعلها باهتة بشكل كبير، ويظهر عليها خطوط كثيرة، وأفضل حل وهو وضع المرطب على البشرة، مما يجعل طبقة رقيقة على البشرة وشفافة على سطح الجلد، مما يمنحها النعومة والرطوبة اللازمة.