بالمقادير .. طريقة عمل بلح الشام

بلح الشام
طريقة عمل بلح الشام بالمقادير، بلح الشام من الحلوى الشرقية الشهيرة التي لها مذاق طري وهش لا يقاوم وعادة تقدم بالعسل ويمكن تقديمها بالكريمة.
وطريقة عمل بلح الشام بالمقادير، سهلة وبسيطة وغير مكلفة حيث يمكن لربات البيوت تحضيرها في المنزل ويقبل عليها الكبار والصغار.
وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل بلح الشام بالمقادير.
مكونات عمل بلح الشام:
كوب دقيق
ملعقة كبيرة نشاء
ربع كوب زيت
كوب ماء
رشة سكر
2 بيضة
فانيليا
رشة ملح
زيت للقلي
للشربات
2 كوب سكر
كوب ونصف ماء
عصير نصف ليمونة
طريقة عمل بلح الشام:-
- أولًا نحضر الشربات، حيث نخلط الماء والسكر معا، ثم نضعهم فى حلة على النار وعند الغليان نضيف عصير الليمون.
- ثم نتركه يغلي على النار لمدة 5 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.
- بعدها نحضر بلح الشام، حيث نضع الماء والسكر والزيت على النار حتى تغلي.
- نخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح ونضيفهم إلى الخليط على النار مع التقليب حتى تتكون العجينة، ثم ترفع من على النار.
- نضع العجينة في بولة ونضيف البيض تدريجيا مع التقليب.
- ثم تضاف الفانيليا.
- نضع العجينة في كيس حلواني وتشكل في زيت بارد على النار وبعد أن يتضاعف حجمها فى الزيت نقلبها حتى الحصول على اللون الذهبي.
- ثم ننشل بلح الشام من الزيت، ونضعه على طبق سلك حتى يتصفى من الزيت الزائد دون أن يصبح طريا.
- ثم نضع بلح الشام في الشربات البارد حتى يصبح هش ومقرمش، ويقدم بعدها.
بلح الشام بالكريمة
يمكن عمل بلح الشام بالكريمة أو الشيكولاتة،حيث نقوم بفتحه عقب خروجه من الزيت، ونحشيه بالحشو المحبب لدينا، ثم نرصه فى طبق التقديم، ونصب فوقه الشربات، ويزين بالمكسرات المجروشة.
وبعد طريقة عمل بلح الشام، يمكن عمل صوابع زينب فى المنزل.
مكونات عمل صوابع زينب:-
250 جرام دقيق أبيض
100 جرام سميد بسبوسة
2 ملعقة كبيرة سمن
2 ملعقة كبيرة زيت مقدوح وبارد
ملعقة صغيرة خميرة فورية
رشة ملح
ملعقة كبيرة سكر
كوب إلا ربع ماء دافئ
زيت ساخن للقلى
مكونات شربات ثقيل
3 أكواب سكر
كوب وربع ماء
عصير ليمون
فانيليا
طريقة عمل صوابع زينب:
- أولًا نجهز الشربات حيث نضع السكر والماء على النار بدون تقليب وبعد الغليان نضيف عصير الليمون ويترك يغلى لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى يكون سميك.
- وبعد أن نطفئ النار نضيف الفانيليا حتى نحتفظ برائحتها، ثم نترك الشربات جانبا.
- نضيف الدقيق الأبيض والسميد والخميرة والسكر وذرة الملح فى وعاء مختلف.
- نقدح ملعقتين الزيت ونتركهم حتى يبردوا تمامًا، ونضف للمكونات الجافة الزيت مع ملعقتى سمن بحرارة الغرفة ونقوم بعجن المكونات مع إضافة الماء الدافئ بالتدريج.
- ويمكن استخدام نصف كوب ماء فقط حتى لا تلتصق العجين بالأيدى، ونغطيها ونتركها نصف ساعة لتستريح.
- نقطعها فى كور متساوية الحجم ونشكلها كأصابع، ونقوم بفرد الإصبع على المبشرة لنحصل على شكل مميز وهكذا.
- نغطيها ببلاستيك ونتركها لمدة ساعة، بعدها نقليها فى زيت غزير وساخن حتى تأخذ اللون الذهبى.
- بعدها توضع فى الشربات الثقيل لمدة 3 دقائق حتى تتشربه جيدًا، وتصفى بمصفاة فيما بعد لتتخلص من الشربات الزائد وتقدم بعدها.
ولصحة أفضل لصغارنا، يجب الإقلال من الحلوى والسكر لهم، حفاظًا على مناعتهم لأن السكريات تضعف المناعة، ويجب استبدال هذه الحلوى سواء الجاهزة أو المنزلية بالفاكهة الطازجة والتمر والعسل الأبيض الأصلى، والمكسرات والفاكهة المجففة، والفول السودانى، فهى أفضل لتقوية المناعة والنمو بشكل صحي، ويجب تقديم الحلوى الصحية للأطفال بشكل يومي، ومع الوقت يعتادوا عليها بدلًا من الحلوى الجاهزة التي تدمر صحتهم.
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