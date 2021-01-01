بالمقادير .. طريقة عمل بلح الشام



بلح الشام بلح الشام

طريقة عمل بلح الشام بالمقادير، بلح الشام من الحلوى الشرقية الشهيرة التي لها مذاق طري وهش لا يقاوم وعادة تقدم بالعسل ويمكن تقديمها بالكريمة.



وطريقة عمل بلح الشام بالمقادير، سهلة وبسيطة وغير مكلفة حيث يمكن لربات البيوت تحضيرها في المنزل ويقبل عليها الكبار والصغار.



وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل بلح الشام بالمقادير.

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مكونات عمل بلح الشام:كوب دقيقملعقة كبيرة نشاءربع كوب زيتكوب ماءرشة سكر2 بيضةفانيليارشة ملحزيت للقليللشربات2 كوب سكركوب ونصف ماءعصير نصف ليمونةطريقة عمل بلح الشام:-- أولًا نحضر الشربات، حيث نخلط الماء والسكر معا، ثم نضعهم فى حلة على النار وعند الغليان نضيف عصير الليمون.- ثم نتركه يغلي على النار لمدة 5 دقائق، ثم نرفعه من على النار ونتركه يبرد.- بعدها نحضر بلح الشام، حيث نضع الماء والسكر والزيت على النار حتى تغلي.- نخلط الدقيق مع النشا ورشة الملح ونضيفهم إلى الخليط على النار مع التقليب حتى تتكون العجينة، ثم ترفع من على النار.- نضع العجينة في بولة ونضيف البيض تدريجيا مع التقليب.- ثم تضاف الفانيليا.- نضع العجينة في كيس حلواني وتشكل في زيت بارد على النار وبعد أن يتضاعف حجمها فى الزيت نقلبها حتى الحصول على اللون الذهبي.- ثم ننشل بلح الشام من الزيت، ونضعه على طبق سلك حتى يتصفى من الزيت الزائد دون أن يصبح طريا.- ثم نضع بلح الشام في الشربات البارد حتى يصبح هش ومقرمش، ويقدم بعدها.بلح الشام بالكريمةيمكن عمل بلح الشام بالكريمة أو الشيكولاتة،حيث نقوم بفتحه عقب خروجه من الزيت، ونحشيه بالحشو المحبب لدينا، ثم نرصه فى طبق التقديم، ونصب فوقه الشربات، ويزين بالمكسرات المجروشة.وبعد طريقة عمل بلح الشام، يمكن عمل صوابع زينب فى المنزل.مكونات عمل صوابع زينب:-250 جرام دقيق أبيض100 جرام سميد بسبوسة2 ملعقة كبيرة سمن2 ملعقة كبيرة زيت مقدوح وباردملعقة صغيرة خميرة فوريةرشة ملحملعقة كبيرة سكركوب إلا ربع ماء دافئزيت ساخن للقلىمكونات شربات ثقيل3 أكواب سكركوب وربع ماءعصير ليمونفانيلياطريقة عمل صوابع زينب:- أولًا نجهز الشربات حيث نضع السكر والماء على النار بدون تقليب وبعد الغليان نضيف عصير الليمون ويترك يغلى لمدة 15 دقيقة تقريبًا حتى يكون سميك.- وبعد أن نطفئ النار نضيف الفانيليا حتى نحتفظ برائحتها، ثم نترك الشربات جانبا.- نضيف الدقيق الأبيض والسميد والخميرة والسكر وذرة الملح فى وعاء مختلف.- نقدح ملعقتين الزيت ونتركهم حتى يبردوا تمامًا، ونضف للمكونات الجافة الزيت مع ملعقتى سمن بحرارة الغرفة ونقوم بعجن المكونات مع إضافة الماء الدافئ بالتدريج.- ويمكن استخدام نصف كوب ماء فقط حتى لا تلتصق العجين بالأيدى، ونغطيها ونتركها نصف ساعة لتستريح.- نقطعها فى كور متساوية الحجم ونشكلها كأصابع، ونقوم بفرد الإصبع على المبشرة لنحصل على شكل مميز وهكذا.- نغطيها ببلاستيك ونتركها لمدة ساعة، بعدها نقليها فى زيت غزير وساخن حتى تأخذ اللون الذهبى.- بعدها توضع فى الشربات الثقيل لمدة 3 دقائق حتى تتشربه جيدًا، وتصفى بمصفاة فيما بعد لتتخلص من الشربات الزائد وتقدم بعدها.ولصحة أفضل لصغارنا، يجب الإقلال من الحلوى والسكر لهم، حفاظًا على مناعتهم لأن السكريات تضعف المناعة، ويجب استبدال هذه الحلوى سواء الجاهزة أو المنزلية بالفاكهة الطازجة والتمر والعسل الأبيض الأصلى، والمكسرات والفاكهة المجففة، والفول السودانى، فهى أفضل لتقوية المناعة والنمو بشكل صحي، ويجب تقديم الحلوى الصحية للأطفال بشكل يومي، ومع الوقت يعتادوا عليها بدلًا من الحلوى الجاهزة التي تدمر صحتهم.