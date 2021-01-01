قائمة الزمالك لمواجهة المريخ السوداني والموعد والقنوات الناقلة

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أعلن جوسفالدو فيريرا المدير الفني لنادي الزمالك قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة نظيره المريخ السوداني يوم الجمعة القادمة في ثاني جولة بمجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.



قائمة الزمالك لمواجهة المريخ السوداني

وأتت القائمة كالتالي:



حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي - محمد نديم.

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خط الدفاع: حمزة المثلوثي - عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - محمد طارق - محمد عبد الشافي - عبد الله جمعة.خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - سيد عبد الله نيمار - سيف جعفر - أحمد سيد زيزو - مصطفى شلبي - محمود عبد الرازق شيكابالا - إبراهيما نداي.خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - يوسف أسامة نبيه - سامسون أكينولاوكان الزمالك خسر من شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 0/1، في المباراة التي أقيمت الجمعة الماضية، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.وكان نادي المريخ السوداني أعلن إقامة مبارياته في دوري أبطال أفريقيا 2022-2023 على ملعب شهداء بنينا في مدينة بنغازي الليبية.موعد مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقياويواجه الزمالك نظيره المريخ السوداني، يوم الجمعة الموافق 17 من شهر فبراير الحالي، في تمام الساعة 3:00 عصرًا على ملعب شهداء بنينا في ليبيا.القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقياوتنقل مباراة الزمالك والمريخ السوداني في دوري أبطال أفريقيا عبر شبكة قنوات بين سبورت الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا في الشرق الأوسط.