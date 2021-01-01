للفرقة الأولى .. هندسة حلوان تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول

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أعلنت كلية الهندسة بـ جامعة حلوان، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لطلاب الفرقة الأولى، مشيرة إلى أن النتيجة متاحة لطلاب الفرقة الأولى أقسام: الهندسة الحيوية الطبية، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسبات والنظم.



ويتساءل عدد كبير من طلاب الفرقة الأولى بـ كلية الهندسة جامعة حلوان، عن رابط الحصول على نتيجة امتحانات الترم الأول 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود أية مشكلة، لكونها تعتبر أول مرة لهم.



برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الترم الأول 2023 لطلاب هندسة حلوان

وينشر موقع القاهرة 24، رابط الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ طلاب الفرقة الأولى هندسة حلوان في السطور التالية، وكذلك أيضًا خطوات الاستعلام عنها بكل سهولة دون وجود أية مشكلة على وجه الإطلاق.

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يمكن لطلاب الفرقة الأولى الدخول على موقع نتائج جامعة حلوان للاستعلام عن النتيجة بكل سهولة من https://app1.helwan.edu.eg/، أما عن خطوات الحصول فجاءت كالتالي:يجب على الطالب الدخول على موقع نتائج جامعة حلوان.يجب على الطالب كتابة رقم الجلوس والاسم بطريقة صحيحة.لابد من ملء جميع البيانات المطلوبة دون أخطاء إملائية.بعد كتابة البيانات يجب على الطالب الضغط على عبارة بحث.انتظر قليلًا.. وسوف تظهر لك نتيجة الترم الأول بالتقديرات.