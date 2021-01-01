للفرقة الأولى .. هندسة حلوان تعلن نتيجة امتحانات الترم الأول

أعلنت كلية الهندسة بـ جامعة حلوان، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2022-2023 لطلاب الفرقة الأولى، مشيرة إلى أن النتيجة متاحة لطلاب الفرقة الأولى أقسام: الهندسة الحيوية الطبية، هندسة الإلكترونيات والاتصالات، هندسة الحاسبات والنظم.
ويتساءل عدد كبير من طلاب الفرقة الأولى بـ كلية الهندسة جامعة حلوان، عن رابط الحصول على نتيجة امتحانات الترم الأول 2023 عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون وجود أية مشكلة، لكونها تعتبر أول مرة لهم.
برقم الجلوس.. خطوات الاستعلام عن نتيجة الترم الأول 2023 لطلاب هندسة حلوان
وينشر موقع القاهرة 24، رابط الحصول على نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ طلاب الفرقة الأولى هندسة حلوان في السطور التالية، وكذلك أيضًا خطوات الاستعلام عنها بكل سهولة دون وجود أية مشكلة على وجه الإطلاق.
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