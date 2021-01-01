جامعة حلوان .. تعلن رابط نتيجة كلية الحقوق الترم الأول

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يتحرى عدد كبير من طلاب كلية الحقوق بـ جامعة حلوان عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن رابط الحصول على نتيجة امتحانات الترم الأول 2023، وذلك بدء الكلية في إعلان النتائج عبر الموقع الإلكتروني الخاص بنتائج جامعة حلوان.



نتيجة كلية الحقوق الترم الأول 2023 جامعة حلوان

وينشر موقع القاهرة 24، رابط الاستعلام عن نتيجة الفرقة الأولى لبرنامج الدراسات القانونية باللغة الإنجليزية في السطور التالية، وكذلك أيضًا طريقة الحصول عليها بشكل مباشر دون وجود أية مشاكل.



يمكن لطلاب الفرقة الأولى الدخول من هـنـا للاستعلام عن نتيجة امتحانات الترم الأول 2023، أما عن خطوات الحصول عليها كالتالي:

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- يجب على الطالب الدخول على موقع نتائج جامعة حلوان.- يجب على الطالب اختيار كلمة نتائج كلية الحقوق.- إدخال رقم الجلوس والبيانات المطلوبة بطريقة صحيحة.- الضغط على كلمة بحث وستظهر مباشرة أمامك.خطوات الاستعلام عن نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لـ طلاب حقوق حلوانوفي وقت سابق، شاركت جامعة حلوان أمس الاثنين، برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في معرض القاهرة الدولي للابتكار في نسخته السابعة، والذي يعقد على مدار يومي 13-14 فبراير 2023 بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور دولة البرتغال كضيف شرف المعرض هذا العام.وقال الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إننا نسعى دائمًا إلى اكساب الباحثين مهارات البحث والابتكار على أسس علمية وأخلاقية تتناسب مع التطورات العصرية الحديثة، وتعمل الجامعة على دعم الشباب المبتكرين لخلق مناخ تفاعلي بين بعضهم البعض، وبين الهيئات المعنية المختلفة التي تدعمهم.