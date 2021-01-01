دار الإفتاء توضح .. حكم مسح المرأة على الحجاب في الوضوء

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ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "ما حكم مسح المرأة على الحجاب في الوضوء وهي خارج البيت؟.



وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الوضوء هو الطهارة المائية، فيه أركان تتعلق بالغسل، وأركان تتعلق بالمسح، فالمتعلقة بالغسل هي: اليدين، الوجه، الرجلين، والمتعلقة بالمسح، هي مسح الرأس والأذنين.



وأشار إلى أن الأعضاء المتعلقة بالغسل لابد من غسلها، والأعضاء المتعلقة بالمسح لابد من مسحها، أو المسح عليها.

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وذكر أن الحجاب في منطقة الرأس، والرأس من أعضاء المسح، ففي هذه الحالة للمرأة أن تمسح على أي جزء من الرأس سواء من الأمام أو الخلف، أو الأجناب، ويجوز لها أن تبل أطراف أصابعها ومن تحت الحجاب وتمسح على بعض الشعر، فهذا يكفيها.وأوضح، أمين الفتوى، أن مسألة مسح المرأة على الحجاب فقط فهذا لا يجوز شرعا.الصلاة بالبنطلون الواسعوأكدت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، أنه لامانع من أن تُصلي المرأة في البيت وهي ترتدي البنطلون الواسع، مشيرة إلى أن عليها أن تستتر عن أعين الرجال الأجانب.وأوضحت «البحوث الإسلامية» في إجابتها عن سؤال: «هل يجوز للمرأة الصلاة بالبنطلون واسع فى البيت؟»، أنه يجوز للفتاة أن تتزين في كل وقت وحين، بشرط ألا يطلع على زينتها إلا زوجها وأقاربها المحارم والنساء، منوهة بأنه لا مانع من الصلاة في البنطال وعليها أن تستتر عن أعين الرجال الأجانب.واستشهدت بقوله تعالى: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ» (سورة النور: 31).