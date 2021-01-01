تفاصيل .. صورة من جامعة القاهرة تثير جدلا كبيرا

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أثارت صورة من داخل مدرج بإحدى كليات جامعة القاهرة ، جدلا كبير على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفه خلال الساعات الماضية مع بداية أنطلاق الفصل الدراسى الثانى .



صورة من داخل المدرج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، صورة من داخل مدرج كلية التخطيط الاقليمي والعمراني ، تم التقاطها من نظام المراقبة الجديد في مدرجات جامعة القاهرة ، مما جعلها تلفت الأنظار



تعليقات الطلاب على الصورة المتداولة

تفاعل عدد كبير من طلاب جامعة القاهرة على الصورة المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعى ، وجاءت التعليقات كالتالى :"مشاء الله الصورة في محاضرة اقليمي يعني كدا كدا مجرد مالمحاضرة بدات الطالبة بتنام ".

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و الثانى كتب:"المراقبه دى حاجه محترمه جدا عشان محدش يتظلم وكل واحد ياخد على قد مجهوده وتحسو انكم كلكم متساويين، يعني ده في صالح الطالب ".و الاخير علق:" انام ازاي انا دلوقتي بقي "