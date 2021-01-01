حيل تزيد من دفء البيت فى برد أمشير



دفء البيت فى برد أمشير دفء البيت فى برد أمشير

موجة الصقيع والبرد قد تجعل الجميع يشعرون وكأنها تأكل أنفهم وأقدامهم بسبب البرودة الشديدة، الأمر الذي يجعل البعض يستخدم مدفأة كهربائية أو تشغيل التكييف على درجة حرارة عالية، ما يزيد من فواتير الكهرباء واستهلاك قدر أكبر من الطاقة، بجانب أن هذه الأجهزة أحيانًا ما تكون غير آمنة 100%، ومع برد الشتاء خاصة تقلبات أمشير المتغيرة من يوم لآخر، يستعرض "اليوم السابع" بعض الحيل التي تزيد من دفء البيت وفقًا لموقع "thespruce" كما يلي:



استخدام مفروشات أكثر كثافة

هناك بعض المفروشات التي تزيد من الدفء خاصة ذات الكثافة السميكة، منها الفرو والكروشيه الناعم، وايضاً الكتان، ويفضل استخدام هذه الأقمشة في الغرف التي نتواجد فيها لوقت أطول مثل غرف النوم والمعيشة.



تجفيف الحمامات وفرشها

الحمام من أكثر الأماكن داخل المنزل التي تكون باردة، فبعد أخذ "الشاور" والانتهاء من كل خطوات الاستحمام عليك بتجفيف الحمام جيداً ووضع مشايات على الأرضيات لكي تقلل من البرودة.

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استخدام الموهير في فرش الكنبغرفة المعيشة قد تكون من أكثر الغرف التي نجلس بها، حتى إذا كان الكنب الخاص بك مبطن بأقمشة سميكة وكثيفة، يجب عليك وضع مفروشات من خامة الموهير التي تزيد من حرارة المكان وتدعم الدفء.غلق منافذ الهواء غير المكشوفةهناك بعض النوافذ التي لا نعلم أنها تزيد من برودة الطقس داخل المنزل، ولكنها تسرسب بعض التيارات الهوائية الباردة، مثل شباك شفاط المطبخ والحمامات، لذا يجب بعد استخدامهم غلق هذه النوافذ لكي يزداد دفء البيت.