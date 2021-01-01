حيل تزيد من دفء البيت فى برد أمشير

موجة الصقيع والبرد قد تجعل الجميع يشعرون وكأنها تأكل أنفهم وأقدامهم بسبب البرودة الشديدة، الأمر الذي يجعل البعض يستخدم مدفأة كهربائية أو تشغيل التكييف على درجة حرارة عالية، ما يزيد من فواتير الكهرباء واستهلاك قدر أكبر من الطاقة، بجانب أن هذه الأجهزة أحيانًا ما تكون غير آمنة 100%، ومع برد الشتاء خاصة تقلبات أمشير المتغيرة من يوم لآخر، يستعرض "اليوم السابع" بعض الحيل التي تزيد من دفء البيت وفقًا لموقع "thespruce" كما يلي:
استخدام مفروشات أكثر كثافة
هناك بعض المفروشات التي تزيد من الدفء خاصة ذات الكثافة السميكة، منها الفرو والكروشيه الناعم، وايضاً الكتان، ويفضل استخدام هذه الأقمشة في الغرف التي نتواجد فيها لوقت أطول مثل غرف النوم والمعيشة.
تجفيف الحمامات وفرشها
الحمام من أكثر الأماكن داخل المنزل التي تكون باردة، فبعد أخذ "الشاور" والانتهاء من كل خطوات الاستحمام عليك بتجفيف الحمام جيداً ووضع مشايات على الأرضيات لكي تقلل من البرودة.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!