الأعلان عن نظام البطولة العربية لكرة القدم الجديد



البطولة العربية للأندية البطولة العربية للأندية

أسدل الستار أخيرا عن موعد النسخة الجديدة من البطولة العربية للأندية، وأصبحت جماهير العديد من الفرق تترقب انتظار مشاركتها في البطولة.



FilGoal.com ينفرد بنظام البطولة وموعد إقامتها بالتواريخ، وكذلك طريقة اختيار الفرق والجوائز المالية الضخمة المرصودة للمشاركين في البطولة.



وفيما يلي كل ما يخص النسخة المقبلة من البطولة العربية للأندية، والتي ستحمل اسم الملك سلمان بن عبد العزيز.

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نظام البطولة:عدد المشاركين: 37 فريقاالدور التمهيديتصفيات بين أبطال دوريات بلدان (جيبوتي – جُزر القُمر – الصومال – اليمن) بنظام خروج المغلوب ثم يتأهل البطل إلى الدور الأولالدور الأول-يُرشح كل اتحاد فريق واحد للمشاركة بشرط أن يكون بين أول 4 فرق من بطولة الدوري المحلي لموسم 2021/2022.-المتأهل عن الدور التمهيدي-11 فريقا من آسيا-7 فرق من إفريقيا-5 فرق (مشاركة)-يكون المجموع 24 فريقا يلعبوا بنظام الذهاب والإياب ليتأهل 12 فريقا للدور الثاني-لا يلتقي فريقان من نفس البلد في هذا الدورالدور الثانيتقام المباريات بنظام خروج المغلوب بين الـ12 فريقا، ليتأهل 6 فرق إلى النهائيات.النهائياتستكون النهائيات بنظام البطولة المجمعة من 4 مجموعات، وستقام في السعودية بمدن الطائف، وأبها، والباحة.-عدد 6 أندية تتأهل من الدور الثاني-يضاف لها 4 أندية بالتأهل المباشر (باختيار اللجنة المنظمة)-يضاف لها عدد 6 أندية تتأهل حسب تصنيف اتحاداتها في فيفا لشهر ديسمبر 2022*بطل الدوري المغربي لموسم 21-22*بطل الدوري التونسي لموسم 21-22*بطل الدوري المصري لموسم 21-22*بطل الدوري الجزائري لموسم 21-22*بطل الدوري السعودي لموسم 21-22*بطل الدوري القطري لموسم 21-22-تقام بطريقة التجمع 16 ناد تقسم على 4 مجموعات بالقرعة.-يشارك في كل مجموعة أربعة أندية وتلعب بطريقة الدوري من مرة واحدة.-يتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور ربع النهائي-وتقام مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بطريقة خروج المغلوب.البرنامج الزمني للمبارياتالدور التمهيدي: من 1 إلى 5 مارسالدور الأول: من 13 إلى 15 مارس، من 3 إلى 5 إبريل، ومن 10 إلى 12 إبريلالدور الثاني: من 8 إلى 10 مايو، ومن 29 مايو إلى 7 يونيوالنهائيات (في المملكة العربية السعودية): من 20 يوليو إلى 5 أغسطس-جوائز الأندية المشاركةالمركز الأول: 6 مليون دولارالمركز الثاني: 2.5 مليون دولارنصف النهائي: 200 ألف دولارربع النهائي: 150 ألف دولاردور المجموعات النهائي: 100 ألف دولاردور المجموعات: يحصل كل ناد على 20 ألف دولار مقابل السفر خارج أرضه