فيفا يكشف تفاصيل النظام الجديد لـ كأس العالم للأندية بداية من 2025

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كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تفاصيل النظام الجديد من بطولة كأس العالم للأندية.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من يونيو إلى يوليو 2025.



وأعلن الاتحاد الدولي اعتماد قراره السابق والذي تم اتخاذه في ديسمبر الماضي بزيادة عدد الفرق من 24 إلى 32 ناديا.

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وتقام النسخة الأولى من البطولة في يونيو 2025 بعد موافقة مجلس إدارة الاتحاد الدولي بالكامل.وجاء تقسيم 32 ناديا مشاركا من كأس العالم للأندية 2025 كالآتي:- 12 من أوروبا- 6 من أمريكا الجنوبية- 4 من أمريكا الشمالية- 4 من آسيا- 4 من إفريقيا- 1 من أوقيانوسيا- 1 من الدولة المستضيفةوكشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي عن الموافقة على استضافة السعودية منافسات كأس العالم للأندية 2023 خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر المقبل.وقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" استقبال الملفات لطلب استضافة كأس العالم 2030 للمنتخبات حتى يونيو 2023.وكان قد تقدمت دول البرتغال وإسبانيا وأوكرانيا كملف من أوروبا والأرجنتين وأوروجواي وباراجواي وتشيلي في ملف أمريكا الجنوبية بشكل رسمي.ولم يتم الإعلان بشكل رسمي عن ملف مشترك بين دول مصر والسعودية واليونان حتى الآن.