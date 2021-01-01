فيديو l أستاذ جيولوجيا يفسر ظاهرة تغير لون بحر الإسكندرية

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صورة الخبر: تغير لون بحر الإسكندرية
تغير لون بحر الإسكندرية

أكد الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، أن البعض عبر السوشيال ميديا حول ما نُشر عن تغير لون بحر الإسكندرية إلى الأسود.

وأضاف "شراقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم”، تقديم الإعلامي سيد علي، أن تغير اللون ناتج عن حالة الجو وليس بسبب زلزال تركيا، أو أى مشكلة فى أى مكان.
ولفت إلى أن حدوث بعض التشققات فى أرصفة البحر ناتجة عن تغير حالة الجو أيضًا، وليس بسبب الزلزال.

المصدر: elbalad

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