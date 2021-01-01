هذه الفاكهة تزيل حصوات الكلى بإذابتها



حصوات الكلى حصوات الكلى

تعد حصوات الكلى مشكلة شائعة يعاني منها الكثير من الناس، وفقًا لتقرير صادر عن الكلى ، فإن واحدًا من كل عشرة أشخاص سيصاب بحصوات الكلى في مرحلة ما من حياته.



يبلغ خطر الإصابة بحصوات الكلى حوالي 11? عند الرجال و 9? عند النساء . يمكن لأمراض أخرى مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والسمنة أن تزيد من خطر الإصابة بحصوات الكلى.



ما هي أعراض حصوات الكلى ؟

تشمل الأعراض الشائعة لحصوات الكلى آلام أسفل الظهر الشديدة ، ودم في البول ، والغثيان ، والقيء ، والحمى ، والقشعريرة ، والبول كريه الرائحة أو البول العكر ، إلخ.

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يمكن أن تحدث حصوات الكلى بسبب عدم شرب كمية كافية من الماء ، أو ممارسة الرياضة (أكثر من اللازم أو القليل جدًا) ، أو السمنة ، أو جراحة إنقاص الوزن ، أو اتباع نظام غذائي غني بالملح أو السكر.علاج حصوات الكلى ؟يمكن أن تكون حصوات الكلى صغيرة أو كبيرة. عادة ما تمر الحصوات الصغيرة عبر البول. في بعض الأحيان لا يخرج ويبدأ حجمه أيضًا في الزيادة. في بعض الأحيان يتم تكسير الأحجار الكبيرة بالأدوية ولكن في بعض الأحيان قد تحتاج إلى إجراء عملية جراحية.العلاجات المنزلية لحصى الكلىبصرف النظر عن العلاج الطبي أو الجراحة ، هناك العديد من العلاجات المنزلية لإزالة أو إذابة حصوات الكلى. في أي واحد من أقوى العلاجات هو Bijora lemon ، والذي يُعرف أيضًا باسم الليمون الكبير، يمكن أن يساعدك هذا الليمون الكبير على التخلص من أكبر الأحجار.الليمون الكبير هو العلاج للحجرغالبًا ما يتوفر الليمون الصغير في السوق ويستخدمه الجميع. يوجد أيضًا ليمون كبير يُطلق عليه في اللغة الشائعة ليمون كبير أو ليمون بيجورا. يطلق عليه citron أو Citrus medica باللغة الإنجليزية . شكله ليس مستديرًا مثل حبة ليمون صغيرة. يشبه القرع المر ولونه أصفر أو أخضر. بذورها أكبر قليلاً.كيفية استخدام الليمون الكبير للحجروفقًا للطبيب ، إذا كنت تعاني من حصوات الكلى ، فيمكنك استخدام الليمون الكبير للتخلص منها. لهذا ، يجب أن تشرب 20 مل من عصير الليمون على معدة فارغة كل صباح . يجب ألا تستهلكه لأكثر من 3-4 أسابيع يمكن أن يسبب استهلاكه المفرط مشكلة خلايا النحل.غرام الحصان هو أيضا علاج قوييمكنك أيضًا استخدام غرام الحصان للتخلص من حصوات الكلى ، ننقع ملعقتين في كوبين من الماء طوال الليل ونغليها وتناولها في الصباح.ماء الشعير هو علاج لحصى الكلىالشعير هو حبة كبيرة لمرضى حصوات الكلى. يمكن أن يكون ماء الشعير هو العلاج الأكثر فعالية للتخلص من المشكلة. لهذا ، ضعي ملعقتين من الشعير في كوبين من الماء واتركيها تنقع طوال الليل. في صباح اليوم التالي ، اغليها لمدة عشر دقائق ثم صفيها واشربها.نصائح أخرى لحصوات الكلىاشرب الكثير من الماء يوميًا وتناول البقول الرقيقة. يمكنك عمل حساء الخضار وشربه مرة واحدة في اليوم. بصرف النظر عن ذلك ، لا تحبس البول والبراز لفترة طويلة. تجنب الإفراط في تناول الملح والابتعاد عن الكحول.