الأمراض التسعة .. علامات على كثرة التبول



مشكلة كثرة التبول مشكلة كثرة التبول

تحدث مشكلة كثرة التبول عادة عندما يكون هناك نوع من الاضطراب في المسالك البولية أو المسالك البولية. يمكن أن يحدث هذا المرض بسبب استهلاك المشروبات المفرطة بما في ذلك. تشمل المسالك البولية الكلى والحالبين المرتبطين بها والمثانة والقنوات المصاحبة التي يخرج من خلالها البول من الجسم.



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وفقًا لموقع هيلثي إذا شعرت بالحاجة إلى التبول أكثر من 4-8 مرات في اليوم ، فمن المحتمل أن تكون مصابًا بعدوى في المسالك البولية. يمكن أن يشمل ذلك أمراضًا تتراوح من مرض السكري إلى السرطان.



السكري



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وفقًا لموقع Diabetes.co.uk ، فإن التبول هو حالة ينتج فيها الجسم بولًا أكثر من المعتاد. بسبب كثرة البول يخرج مع كثرة التبول. هذه الحالة هي أحد الأعراض الرئيسية لمرض السكري من النوع الأول والنوع الثاني. إذا تركت دون علاج ، يمكن أن تؤثر أيضًا على وظائف الكلى.فرط نشاط المثانةفرط نشاط المثانة (OAB) هو حالة قد يشعر فيها المرء برغبة قوية في التبول. يمكن أن يكون من الصعب السيطرة عليها. التبول المتكرر هو عرض شائع لهذه الحالة.وفقًا لمايو يعاني الأشخاص المصابون بهذه الحالة أيضًا من كثرة التبول.التهاب المسالك البوليةعدوى المسالك البولية (UTI) هي عدوى في المسالك البولية. تشمل الأعراض كثرة التبول ، والألم والحرقان أثناء التبول ، والشعور بالحاجة الملحة للتبول ، وتشنجات البطن ، والبول الدموي.أسباب كثرة التبول عند الرجاليمكن أن يكون التبول المتكرر عند الرجال علامة على مشاكل البروستاتا. وتشمل هذه تضخم البروستاتا (تضخم البروستاتا الحميد ، BPH) ، والتهاب البروستاتا من العدوى (التهاب البروستاتا) ، وسرطان البروستاتا. في مثل هذه الحالة ، لا تتجاهل أعراض كثرة التبول حتى عن طريق الخطأ.أسباب كثرة التبول عند النساءيمكن أن يكون التبول المتكرر عند النساء ناتجًا عن العديد من الحالات بما في ذلك التهاب المسالك البولية و OAB وعدوى المثانة ومرض السكري. وتشمل الحمل والأورام الليفية وانقطاع الطمث وسرطان المبيض وانخفاض مستويات هرمون الاستروجين. في هذه الحالة لا بد من مراجعة الطبيب.