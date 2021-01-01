نصائح لحفظ البيض سليم لأطول فترة بالمنزل



حفظ البيض حفظ البيض

أصبح البيض من الأطعمة مرتفعة السعر مؤخرا لذا يجب معرفة كيفية شراءه بشكل صح والمحافظة عليه عند شرائه لأطول فترة ممكن دون أن يفسد ونلقيه فى القمامة.



وتوجد طرق عديدة تساعد فى الحفاظ على البيض بحالة جيدة والتى عرضها موقع “australianeggs ”





افحص البيض داخل الكرتون قبل شرائه وتجنب البيض الذي به تشققات أو أوساخ.

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أحضر البيض إلى المنزل بأسرع ما يمكن ولا تتركه في سيارة ساخنة.قم بتبريد البيض في الكرتون الذي يأتي فيه لمنع الكسر وامتصاص الرائحة وفقدان الماء.احتفظ بالبيض في أبرد جزء من الثلاجة ،عادةً الرف الأوسط أو السفلي، بدلاً من الباب حيث تتقلب درجات الحرارة أكثر.لا تترك البيض في الثلاجة في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين. سوف يتعرق البيض وهذا يخلق بيئة مواتية لنمو البكتيريا.اقصى مدة لاحتفاظ البيض في الثلاجة لمدة تصل إلى ستة أسابيع أى شهر ونصفلا تقوم بسلق البيض أو طهيه لأن ذلك سيجعله يفسد بشكل أسرع.