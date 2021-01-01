أشهى أنواع المعكرونة .. طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل



اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل

تعتبر طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم و البشاميل من أشهر وأشهى أنواع المعكرونة التي عرفها العالم على الإطلاق، تتميز بشكلها العريض المسطح، و تتكون من طبقات من المعكرونة واللحم أو البشاميل، مما يجعلها تتمتع بمذاق لا يقاوم.



وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل، وهي من الوصفات السهلة والبسيطة والتي يمكن تحضيرها في المنزل في أقل من ساعتين، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 4 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل..





طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم و البشاميل



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طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم و البشاميلمقادير اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل :1 عبوه شرائح لازانيا، مسلوقة1 حبة بصل، مفرومة200 غرام لحم مفروم½1 ملعقة كبيرة معجون طماطم1 كوب ماء1 حبة جزر مبشور2 ملعقة كبيرة زيت نباتي2 ملعقة كبيرة زبدة2 ملعقة كبيرة دقيق½ 2 كوب حليب1 كوب جبن موزاريلا1 ملعقة صغيرة أوريغانو1 ملعقة صغيرة جوزة الطيبفلفل أسود، حسب الرغبةملح، حسب الرغبةطريقة اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل :- في مقلاة على النار، نسخن الزيت، ثم يضاف البصل مع التقليب.- يضاف اللحم المفروم مع استمرار التقليب حتى يتغير لونه.- نتبل اللحم بالملح، الفلفل الأسود والأوريغانو، ونستمر بالتقليب.- يضاف معجون الطماطم ونقلب جيداً، ثم يضاف الماء والجزر مع الاستمرار بالتحريك.- في قدر آخر على النار، يضاف الزيت النباتي والزبدة، ونطهو المزيج حتى يتجانس، ثم يضاف الدقيق وحركيه بسرعة.- يضاف الحليب، الفلفل الأسود وجوزة الطيب، ونقلب جيداً.- في صينية، ونزوع طبقة من البشاميل المحضر، يليه طبقة من اللازانيا المسلوقة.- نوزع طبقة أخرى من البشاميل، تليها طبقة الحشو ونوزع بالتساوي.- فوق الحشو، ونوزع طبقة جديدة من اللازانيا وفوقها يضاف المزيد من البشاميل.- نوزع طبقة جديدة من الحشو، يليها طبقة من اللازانيا، فوقها طبقة من البشاميل.- وأخيراً نوزع مرة أخرى طبقة جديدة من الحشو، يليها طبقة من اللازانيا، وعلى الوجه طبقة من البشاميل، ثم الجبن.- ندخل صينية اللازانيا باللحم المفروم والبشاميل الفرن لمدة نصف ساعة.