تتيح مايكروسوفت محرك بينج مع ChatGPT لمزيد من المستخدمين

أفاد تقرير جديد بأن شركة مايكروسوفت تتيح الآن لمزيد من المستخدمين تجربة الإصدار المدعوم بروبوت الدردشة الذكي (شات جي بي تي) ChatGPT من محرك البحث التابع لها (بينج) Bing.
وكانت عملاقة التقنية الأمريكية قد أعلنت عن الإصدار الجديد من بينج، بالإضافة إلى إصدار جديد من متصفح الويب إيدج مدعوم بتقنية الذكاء الاصطناعي خلال حدث خاص الأسبوع الماضي، وأتاحته لعدد قليل جدًا من المستخدمين.
ووفقًا لموقع (ويندوز ليتست) Windows Latest، فإن الإصدار المدعوم بـ (شات جي بي تي) من بينج أصبح متاحًا لمزيد من المُختبرِين، ذلك أن محرك البحث الجديد ما زال متاحًا حسب نظام الدعوات في إطار برنامج للوصول المبكر فقط، لذا يتعين على المستخدمين الراغبين بتجربته التسجيل للانضمام إلى قائمة انتظار للتمكن من استخدامه.
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