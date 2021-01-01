تصدر مصر 5.5 مليون شاشة سنويًا إلى 58 دولة

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قال محمد عصمت الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري للإلكترونيات الاستهلاكية بسامسونج مصر، إن شركته لم ترفع أسعار شاشات التليفزيونات خلال العام الماضي بنفس زيادة قيمة الدولار.

وأوضح محمد عصمت أن مصر تعتبر من أرخص دول المنطقة في أسعار شاشات التليفزيونات، لافتًا إلى أن سامسونج استثمرت في مصنعها بمدينة بني سويف منذ بدء تشغليه وحتي الآن أكثر من 500 مليون دولار.



وأضاف: إننا فخورون بتصنيع سلسلة الشاشات الجديدة بالكامل في مصنع الشركة في بني سويف، والذي يُصدّر 90% من شاشات التلفزيون التي ينتجها إلى 58 دولة، حيث ينتج المصنع 6 ملايين جهاز سنويًا.



ويأتي خط الإنتاج الجديد لشاشات OLED استكمالا للإنتاج المتنوع الذي يقدمه المصنع بجودة فائقة، لتلبية متطلبات المستخدمين المتزايدة لشاشات تلفزيون متطورة، خاصة عشاق السينما المنزلية، الذين يبحثون عن ألوان غنية وتجربة مشاهدة استثنائية."

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وأشار إلى أن تركيا تأتي علي رأس دول المنطقة التي يتم توريد شاشات سامسونج المصنعة بالسوق المحلية إليها، لافتًا إلى أن الشركة قامت بتصدير 5.5 مليون شاشة في 2022 إلي 58 دولة حول العالم وتستهدف زيادة العدد خلال العام الجاريفي سياق متصل ، لفت إلي أن الفترة الماضية شهدت انتقال العملاء من شاشات التليفزيون الأصغر حجمًا إلى الأكبر وأصبح المستهلك يبحث عن التكنولوجيا المتقدمة الأكثر تطورا.ويُعد إطلاق الشركة للسلسلة الجديدة انعكاسًا لحرصها على وضع معايير جديدة لصناعة الشاشات في السوق المصري وتقديم أحدث التقنيات باعتبارها العلامة التجارية الأولى في العالم لأجهزة التلفزيون على مدار الـ 17 عامًا الماضية، وكونها رائدة في مجال الإلكترونيات، حيث حصلت على الاعتماد من خبراء درجات الألوان في العالم Pantone Validated وPantone SkinTone Validated ، لتصبح أول شركة مصنعة لأجهزة التلفزيون والشاشات بتقنية HDR في العالم تحصل على هذا الاعتماد.