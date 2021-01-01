تصدر مصر 5.5 مليون شاشة سنويًا إلى 58 دولة

قال محمد عصمت الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري للإلكترونيات الاستهلاكية بسامسونج مصر، إن شركته لم ترفع أسعار شاشات التليفزيونات خلال العام الماضي بنفس زيادة قيمة الدولار.
وأوضح محمد عصمت أن مصر تعتبر من أرخص دول المنطقة في أسعار شاشات التليفزيونات، لافتًا إلى أن سامسونج استثمرت في مصنعها بمدينة بني سويف منذ بدء تشغليه وحتي الآن أكثر من 500 مليون دولار.
وأضاف: إننا فخورون بتصنيع سلسلة الشاشات الجديدة بالكامل في مصنع الشركة في بني سويف، والذي يُصدّر 90% من شاشات التلفزيون التي ينتجها إلى 58 دولة، حيث ينتج المصنع 6 ملايين جهاز سنويًا.
ويأتي خط الإنتاج الجديد لشاشات OLED استكمالا للإنتاج المتنوع الذي يقدمه المصنع بجودة فائقة، لتلبية متطلبات المستخدمين المتزايدة لشاشات تلفزيون متطورة، خاصة عشاق السينما المنزلية، الذين يبحثون عن ألوان غنية وتجربة مشاهدة استثنائية."
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