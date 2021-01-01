شرح كيفية التعامل مع Kids Mode بنظام مايكروسوفت إيدج

رغم أن وضع الأطفال Kids Mode المدمج مباشرة في متصفح مايكروسوفت إيدج لنظامي التشغيل ويندوز وماك يعتبر أحد الأوضاع المجانية التي أتاحتها شركة مايكروسوفت ولكن الكثير لا يعلمون كيفية التعامل مع وضع الأطفال بنظام مايكروسوفت إيدج ولذلك نعرض خلال السطور التالية تفاصيل أهم خصائص وضع الأطفال بنظام مايكروسوفت إيدج وخطوات التعامل معه.
نظام مايكروسوفت إيدج
- يمكن تمكين وضع الأطفال بنظام مايكروسوفت إيدج عن طريق تحديده من خيار حساب متصفح مايكروسوفت إيدج، مما يسمح للأطفال بالوصول إلى المواقع المعتمدة فقط حيث صممت الشركة وضع الأطفال مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إعطاء الآباء حاسب محمول لطفل من أجل السماح له بتصفح الويب وبمجرد تشغيل وضع الأطفال، هناك خيار للاختيار ما بين 5 إلى 8 سنوات أو 9 إلى 12 عامًا، وتشمل الفئات العمرية أعلى مستوى من منع التتبع والبحث الآمن الصارم لتصفية النصوص والصور ومقاطع الفيديو من عمليات البحث حيث قدمت مايكروسوفت 70 موقعًا شهيرًا للأطفال في قائمة السماح التلقائي، لكن يتعين على الآباء إضافة أي مواقع إضافية بشكل فردي.
- يقيد هذا الوضع اختصارات لوحة مفاتيح ويندوز الشائعة لمنع الأطفال من الخروج منه، ويتعين على الشخص البالغ إدخال البيانات اللازمة للخروج من الوضع والعودة إلى التصفح العادي وإذا حاول الطفل عرض موقع غير موجود بالقائمة، فهناك صفحة حظر حيث يمكنه طلب الإذن من الشخص البالغ.
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