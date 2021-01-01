شرح كيفية التعامل مع Kids Mode بنظام مايكروسوفت إيدج



مايكروسوفت إيدج مايكروسوفت إيدج

رغم أن وضع الأطفال Kids Mode المدمج مباشرة في متصفح مايكروسوفت إيدج لنظامي التشغيل ويندوز وماك يعتبر أحد الأوضاع المجانية التي أتاحتها شركة مايكروسوفت ولكن الكثير لا يعلمون كيفية التعامل مع وضع الأطفال بنظام مايكروسوفت إيدج ولذلك نعرض خلال السطور التالية تفاصيل أهم خصائص وضع الأطفال بنظام مايكروسوفت إيدج وخطوات التعامل معه.



نظام مايكروسوفت إيدج

- يمكن تمكين وضع الأطفال بنظام مايكروسوفت إيدج عن طريق تحديده من خيار حساب متصفح مايكروسوفت إيدج، مما يسمح للأطفال بالوصول إلى المواقع المعتمدة فقط حيث صممت الشركة وضع الأطفال مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية إعطاء الآباء حاسب محمول لطفل من أجل السماح له بتصفح الويب وبمجرد تشغيل وضع الأطفال، هناك خيار للاختيار ما بين 5 إلى 8 سنوات أو 9 إلى 12 عامًا، وتشمل الفئات العمرية أعلى مستوى من منع التتبع والبحث الآمن الصارم لتصفية النصوص والصور ومقاطع الفيديو من عمليات البحث حيث قدمت مايكروسوفت 70 موقعًا شهيرًا للأطفال في قائمة السماح التلقائي، لكن يتعين على الآباء إضافة أي مواقع إضافية بشكل فردي.



- يقيد هذا الوضع اختصارات لوحة مفاتيح ويندوز الشائعة لمنع الأطفال من الخروج منه، ويتعين على الشخص البالغ إدخال البيانات اللازمة للخروج من الوضع والعودة إلى التصفح العادي وإذا حاول الطفل عرض موقع غير موجود بالقائمة، فهناك صفحة حظر حيث يمكنه طلب الإذن من الشخص البالغ.

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- بالنظر إلى أنه يركز على الخصوصية ضمن الجهاز المحدد، فإن وضع الأطفال لا يتطلب حساب مايكروسوفت، ولن يزامن قائمة مواقع الويب المعتمدة عبر الأجهزة حيث قالت الشركة أنه عندما تم النظر إلى عروض تصفية المحتوى الأخرى الموجودة في السوق، وجدنا باستمرار أن معظمها يتطلب عملية اشتراك طويلة جدًا أو اشتراكًا، ولا تقدم أي شيء يلبي احتياجات الأطفال.الفئة العمرية للأطفال- تشتمل الفئة العمرية الأعلى من 9 إلى 12 عامًا أيضًا على خلاصة أخبار عبر صفحة علامة التبويب الجديدة في وضع الأطفال، مع مقالات منظمة من MSN للأطفال وتركز المقالات على العلوم والحقائق الممتعة والحيوانات بدلًا من الأحدث حول الوباء أو الجغرافيا السياسية.- بمجرد تمكين وضع الأطفال، هناك أيضًا خيارات لتخصيص السمات والألوان وخلفية علامة التبويب الجديدة حيث تعاونت مايكروسوفت مع ديزني وبيكسار لتقديم سمات خاصة، مثل: The Little Mermaid وFinding Nemo.ودمجت مايكروسوفت ميزة تدوين الملاحظات داخل المتصفح، الميزة التي تسمح للمستخدمين باستخدام القلم ومن ثم مشاركة الملاحظات والشروحات ودعم المُتصفح للرسم والكتابة مُباشرةً على صفحات الويب وذلك من خلال الأقلام الخاصّة بالكتابة على الشاشات اللمسية، حيث يُمكن كتابة المُلاحظات على صفحات الويب وإرسالها للأصدقاء أو الزملاء من خلال خدمة للمُلاحظات من شركة مايكروسوفت تتيح مُشاركة الملفات عبر خدمتها السحابية “وَن كلاود”.