رئيس الأمن السيبراني الإماراتي: الدول مقبلة على التحول الرقمي لدعم سياساتها واقتصاداتها وشعوبها

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صورة الخبر: محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني الإماراتي
محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني الإماراتي

قال محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني الإماراتي، إن قمة الحكومات تناولت في طياتها الكثير من النقاط الرئيسية، من أهمها التحول الرقمي.

وأضاف محمد حمد الكويتي خلال لقاء خاص عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن جميع الدول مقبلة على التحول الرقمي لدعم سياساتها واقتصاداتها وشعوبها أيضًا، مشددًا على ضرورة التوجه إلى هذا التحول الرقمي بحكمة.

وأوضح رئيس الأمن السيبراني الإماراتي، أن هذه الحكمة تتمثل في ضرورة أن يكون الإنسان مطلعا، ويجب أن تكون لديه ثقافة أمن سيبراني وأمن رقمي.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي ما هو إلا جزء من المنظومة ككل، لافتًا إلى أنه سيكون مكونا رئيسيا لهذه المنظومات الرئيسية في التحول الرقمي.

وبين أن التحول الرقمي يأتي في طياته الكثير من التهديدات؛ منها ما يمس القوى البشرية، والبنى التحتية، وتهديدات قد تمس أمن الدولة بشكل رئيسي، ومن هنا أتت أهمية أن تكون ثقافة الأمن السيبراني منتشرة على جميع هذه القطاعات، سواء على مستوى الشخص نفسه أو مستوى الحكومة، مؤكدًا أن الثقافة السيبرانية ضرورية على جميع المستويات الأمنية.

المصدر: المصرى اليوم

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