رئيس الأمن السيبراني الإماراتي: الدول مقبلة على التحول الرقمي لدعم سياساتها واقتصاداتها وشعوبها

قال محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني الإماراتي، إن قمة الحكومات تناولت في طياتها الكثير من النقاط الرئيسية، من أهمها التحول الرقمي.
وأضاف محمد حمد الكويتي خلال لقاء خاص عبر فضائية القاهرة الإخبارية، أن جميع الدول مقبلة على التحول الرقمي لدعم سياساتها واقتصاداتها وشعوبها أيضًا، مشددًا على ضرورة التوجه إلى هذا التحول الرقمي بحكمة.
وأوضح رئيس الأمن السيبراني الإماراتي، أن هذه الحكمة تتمثل في ضرورة أن يكون الإنسان مطلعا، ويجب أن تكون لديه ثقافة أمن سيبراني وأمن رقمي.
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