

الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي

قال الدكتور محمد خليف، استشاري ريادة الأعمال والتحول الرقمي، إن الذكاء الاصطناعي لا يستطيع أن يتنبأ بالكوارث الطبيعية بشكل فعال في الوقت الراهن، لأن الزلازل والبراكين لا تحدث كثيرًا، وبالتالي لا يوجد بيانات متراكمة، لكي يبني الذكاء الاصطناعي نماذج لكيفية التعامل مع هذه الكوارث.



وأضاف «خليف» خلال حواره مع الإعلامي إسماعيل حماد، ببرنامج «بنوك واستثمار»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أن هناك بعض العلماء قاموا ببناء نماذج قد تتوقع بالكوارث الكبرى قبل أن تحدث بـ24 ساعة، ولكن من المبكر الاعتماد على هذه النماذج، موضحًا أن الذكاء الصناعي يساعد على بناء سيناريوهات مختلفة لكل أنواع الكوارث، وبالتالي إعداد سيناريوهات لكيفية مواجهة هذه الأزمات والكوراث بشكل كبير للغاية.