«واتس آب» يطلق ميزة جديدة لإرسال الصور

يوجد العديد من القيود التي يواجهها مستخدمو تطبيق التواصل الفوري «واتس اب»، أثناء تواصلهم مع الآخرين، أبرزها حجم الفيديوهات وعدد الصور التي يمكن إرسالها للآخرين، لكن مع تطور التقنيات الحديثة أصبح هناك إمكانية لإرسال حتى 100 صورة، الأمر الذي يسهل على المستخدمين لمشاركة ألبومات صورهم مع أصدقائهم وعائلاتهم.
تطورات تطبيق «واتس اب»
يمكن التحديث الجديد في تطبيق واتس اب المستخدمين من إرسال حتى 100 صورة في الرسالة الواحدة، بعد أن كان سقف الصور المتعارف عليه هو 30 صورة إرسالها في المحادثات الشخصية والمجموعات، وسوف ينتهى قريبا هذا سقف، وفقا لما ذكره موقع «WaBetaInfo» الذي يراقب عن كثب التطورات في «واتساب».
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