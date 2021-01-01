«واتس آب» يطلق ميزة جديدة لإرسال الصور

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واتس آب

يوجد العديد من القيود التي يواجهها مستخدمو تطبيق التواصل الفوري «واتس اب»، أثناء تواصلهم مع الآخرين، أبرزها حجم الفيديوهات وعدد الصور التي يمكن إرسالها للآخرين، لكن مع تطور التقنيات الحديثة أصبح هناك إمكانية لإرسال حتى 100 صورة، الأمر الذي يسهل على المستخدمين لمشاركة ألبومات صورهم مع أصدقائهم وعائلاتهم.

تطورات تطبيق «واتس اب»

يمكن التحديث الجديد في تطبيق واتس اب المستخدمين من إرسال حتى 100 صورة في الرسالة الواحدة، بعد أن كان سقف الصور المتعارف عليه هو 30 صورة إرسالها في المحادثات الشخصية والمجموعات، وسوف ينتهى قريبا هذا سقف، وفقا لما ذكره موقع «WaBetaInfo» الذي يراقب عن كثب التطورات في «واتساب».

ويجري حاليا اختبار الميزة الجديدة في النسخة التجريبية «بيتا» من قبل عدد من المُختبِرين، وذلك بعد إدخالها في التحديث الجديد الخاص بتلك النسخة.

وقد حصل الموقع على لقطة شاشة (screenshot) تظهر واجهة «واتساب» أثناء تحميل صور، فظهرت ملاحظة في الأسفل، تقول إن الحد الأقصى 100 صورة وليس 30 صورة كما هو حاليا، وفقا لما ورد عن «سكاى نيوز».

المصدر: المصرى اليوم

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