فرصة لراغبى دراسة الطاقة النووية فى مصر

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صورة الخبر: الضبعة النووية - صورة أرشيفية
الضبعة النووية - صورة أرشيفية

قال نائب وزير التعليم والعلوم الروسي رئيس مجلس إدارة الجمعية التاريخية الروسية كونستانتين موجيليفسكي، إنه سيتم افتتاح فرع للجامعة الوطنية للبحوث النووية الروسية في مصر حسبما قالت قناة روسيا اليوم.

ولم يحدد المسؤول الروسي موعد الافتتاح، موضحا أنه تم اتخاذ قرار بإنشاء فرع للجامعة في مصر، ويرى حاليا دراسات حول آلية تنفيذ هذا الفرع كونه مرتبط ببناء محطة للطاقة النووية في منطقة الضبعة بمصر.

واكد أن إنشاء فرع للجامعة الروسية في مصر سيتيح فرصة جيدة لتدريب العاملين المقرر لهم العمل فى هذا المجال.

المصدر: المصرى اليوم

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